Gol contra de Militão dá vantagem a remendado Barcelona sobre Real na Copa do Rei

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Deu Barcelona no primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei. Em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madri, o desfalcado time de Xavi mostrou superação para abrir vantagem na série com o Real Madrid, por 1 a 0, graças a um gol contra do brasileiro Éder Militão.

continua após publicidade .

O Barcelona jogou sem seus atacantes titulares: Lewandowski, Dembélé e Pedri estão machucados. E mesmo assim poderia ter vantagem maior. Ansu Fati tirou um gol do companheiro Kessie no segundo tempo. A bola ia para as redes, mas bateu nos pés do jogador no meio do caminho.

Além da vantagem mínima, outra boa notícia para o Barcelona é a possibilidade de ter todos os atacantes recuperados para o duelo da volta, agendado somente para o dia 5 de abril, no Camp Nou. Os merengues, surpreendidos em casa, terão de repetir partida perfeita como a realizada nas oitavas da Liga dos Campeões em Liverpool, com avassalador 5 a 2, para ir à decisão da Copa do Rei.

continua após publicidade .

Ciente da necessidade em abrir vantagem sob seus domínios, ainda mais diante de um oponente com seu sistema ofensivo bastante desfalcado, Carlo Ancelotti armou o Real Madrid para buscar vantagem no placar rápido para obrigar o Barcelona de trás.

Em contrapartida, Xavi reforçou o meio com Busquets, Jessie e De Jong na marcação e Gavi na armação para Raphinha e o improvisado centroavante Ferran, substituto do lesionado Lewandowski. O Barcelona ainda não tinha Dembélé e Pedro na frente, também machucados, e Ansu Fati, em recuperação, ficou na reserva.

As estratégias ficaram evidentes com o início sufocante dos merengues. Modric chegou com um minuto. Pouco depois, Vini Jr. serviu Benzema, o centroavante matou no peito e estufou as redes. O auxiliar flagrou impedimento e anulou o lance. Logo a seguir, o francês mandou por cima, assustando. O brasileiro estava livre a seu lado.

continua após publicidade .

O Real Madrid aparecia a todo momento no gol de Ter Stegen e Vini Jr. só era parado com faltas. Na briga com os defensores, o irritado e inconformado brasileiro acabou levando um cartão amarelo que revoltou a torcida. A bronca com a arbitragem ainda rolava quando os catalães encaixaram contra-ataque fulminante.

No três contra dois, o time de Xavi não desperdiçou. Gavi serviu Kessie, que parou em grande defesa de Courtois. Mas a bola bateu em Éder Militão no rebote e acabou indo contra as próprias redes. O lance só foi confirmado após consulta ao VAR.

O gol deu tranquilidade aos visitantes e, por outro lado, enervou ainda mais os merengues, "colocando a culpa" na arbitragem pelo resulto parcial adverso. Ao invés de jogar bola, a reclamação deu a tônica antes do intervalo.

continua após publicidade .

Ancelotti optou pela manutenção da equipe. E Vini Jr. quase empatou. Mas Araújo salvou. Na segunda chance, o brasileiro parou em Courtois. Aquecendo na beira do campo, Rodrygo era esperança de reação caso o empate não viesse rápido. Entrou aos 21 minutos.

Mais aberto, o Real Madrid quase leva mais um gol, em nova aparição surpresa de Kessie. A finalização parou em corte do companheiro Ansu Fati, mal posicionado na área. Levou susto atrás e pouco fez na frente para mudar o rumo da partida. Rodrygo bateu raspando na chance derradeira. O Barcelona celebrou demais no apito final, enquanto a frustração ficou evidente na feição dos merengues.