Goiás x Corinthians é remarcado para dia 29 com a presença das duas torcidas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira a nova data do jogo entre Goiás e Corinthians, adiado no dia 15 por causa da não autorização da entrada de corintianos no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia. O confronto será no próximo sábado, dia 29, às 19h30, no mesmo local, mas com presença das duas torcidas.

O STJD havia cancelado o jogo na data original por causa do imbróglio envolvendo as duas direções. O Goiás queria realizar a partida apenas com seus torcedores no estádio, mas o presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, afirmou que a equipe não entraria em campo sem corintianos nas arquibancadas.

O clima entre goianos e paulistas ficou ruim após briga entre torcedores das duas agremiações no duelo do primeiro turno do Brasileirão, na Neo Química Arena. Não deixar corintianos acompanharem a partida seria uma saída para punir aquela confusão. A direção do Corinthians, porém, alegou que cedeu ingressos em São Paulo e não via motivos para jogo com portões fechados.

Como não terão partidas do Brasileirão no fim de semana em decorrência das eleições, a CBF optou pela remarcação para o sábado à noite, o que não prejudicará a preparação de nenhum dos times. A 35ª rodada será realizada apenas entre os dias 31 de outubro e o feriado de Finados, dia 2 de novembro.

Brigando pela vaga direta na Libertadores de 2023, o técnico Vítor Pereira poderá mandar uma escalação mais forte à Serrinha. No dia do jogo adiado, véspera da decisão da Copa do Brasil com o Flamengo, o treinador escalaria uma equipe alternativa.

Antes deste confronto, Corinthians e Goiás ainda entram em campo no meio de semana para seus jogos da 34ª rodada. Os paulistas hospedam o Fluminense na Neo Química Arena, quarta-feira. No mesmo dia, o Goiás recebe o América-MG.