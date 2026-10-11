Goiás vence o Operário em Ponta Grossa e continua sonhando com vaga no G-6 da Série B

Com dois belos gols, marcados por Vagner, de falta, e por Felipe Clemente, de calcanhar, o Goiás venceu por 2 a 0 o Operário-PR, neste domingo, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O jogo foi válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão e deixou os dois times com 48 pontos e, portanto, ainda com chances e brigar por uma vaga no G-6 - zona dos play-offs de acesso.

Mesmo com a estreia do técnico Alberto Valentim em substituição a Luizinho Lopes, o Operário-PR iniciou o jogo apagado. Incompreensível para quem vinha de três jogos sem vencer e perdeu seu comandante.

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O Goiás soube se aproveitar disso e marcou seu primeiro gol aos 15 minutos. Lourenço cobrou falta na frente da área no meio do gol, porém, com muita força. O goleiro Vagner demorou para erguer as mãos e a bola passou por cima dele.

Mantendo o ritmo, o Goiás ampliou aos 30 minutos. E com um golaço de Felipe Clemente, que virou o corpo na área e tocou de calcanhar após cruzamento de Nicolas. O time da casa não reagiu e só teve uma chance nos acréscimos, com Caio Dantas, mas o goleiro Tadeu fez a defesa.

Além da derrota parcial, o Operário ainda perdeu dois jogadores machucados no primeiro tempo: os volantes Matheus Trindade e Neto Paraíba. A lesão mais grave foi de Paraíba que se chocou de cabeça com um adversário e caiu em campo desacordado. Ele foi encaminhado para realizar exames no hospital São Camilo.

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Com o campo molhado, devido a chuva, e com seus poucos torcedores impacientes, o Operário ainda melhorou um pouco no segundo tempo. Mas esta sensível melhora foi insuficiente para mudar o placar, mesmo porque o Goiás soube segurar bem a bola. Garantiu uma importante vitória.

Os torcedores que enfrentaram chuva e frio entoaram um coro de protesto: "Ai que saudade de quando o Fantasma jogava com vontade".

Na 34ª rodada, o Operário vai até Belo Horizonte (MG) para enfrentar o já rebaixado América-MG, no sábado (17), às 18h30. Na segunda-feira, dia 19, o Goiás recebe o Náutico, na Serrinha, em Goiânia (GO), às 19h30.

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FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 0 X 2 GOIÁS

OPERÁRIO-PR - Vagner; Maguinho, Miranda, Joseph e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade (Vinícius Diniz), Zuluaga (Dudu Mosconi), Neto Paraíba (Índio) e Pedro Vilhena (Aylon); Berto (Brenno) e Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.

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GOIÁS - Tadeu; Djalma Silva, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro (Luisão) e Nicolas; Filipe Machado (Baldória), Lucas Rodrigues, Lourenço (Halerrandrio) e Lucas Lima (Wellington Rato); Cadu (Gegê) e Felipe Clemente (Jean Carlos). Técnico: Mozart.

GOLS - Lourenço, aos 15, e Felipe Clemente, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neto Paraíba e Maguinho (OPE).

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ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

RENDA - R$ 46.850,00

PÚBLICO - 2.084 torcedores

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LOCAL - Estádio Germano Krüguer, em Ponta Grossa (PR).