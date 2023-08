Goiás vence América-MG fora de casa, afunda rival e se distancia da degola

O Goiás se distanciou da zona de rebaixamento ao vencer o América-MG por 1 a 0 neste domingo, na Arena Independência, pela 19.ª rodada do Brasileirão. Do outro lado, o time mineiro acabou se afundando ainda mais na lanterna.

Com o resultado, o Goiás chegou ao quinto jogo sem derrota e chegou aos 22 pontos, abrindo distância da zona de rebaixamento, em 15º lugar. O América-MG, por sua vez, conheceu o seu décimo tropeço consecutivo e se afundou na lanterna, com dez, em 18 jogos disputados - tem um jogo atrasado. Este foi o primeiro jogo, pelo Brasileirão, sob o comando de Fabián Bustos, que substituiu Vagner Mancini.

O primeiro tempo foi de poucas emoções. O time mineiro rondou a área do Goiás, mas não conseguiu criar oportunidades claras de gol. A melhor chance saiu logo aos nove minutos, quando Emmanuel Martínez fez a infiltração, mas foi travado na hora da finalização.

O Goiás ficou esperando o momento certo para contra-golpear o América, e conseguiu aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio de Guilherme, Lucas Halter subiu sozinho e cabeceou para o gol fazendo 1 a 0.

No segundo tempo, a partida foi ainda mais truncada. Na frente do placar, o Goiás recuou e chamou o América para o seu campo defensivo. Aos 33 minutos, Wellington Paulista chegou a empatar, mas o lance acabou sendo revisado pelo VAR e assinalou impedimento.

O América foi perdendo a cabeça no decorrer da partida. Com isso, o lateral Daniel Borges acabou sendo expulso já nos acréscimos. Com um a mais, o Goiás administrou o resultado e confirmou a vitória.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta o Fluminense no sábado, às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Na segunda (21), às 20h, o Goiás recebe o Athletico-PR, no Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 1 GOIÁS

AMÉRICA-MG - Matheus Carvichioli; Daniel Borges, Júlio, Éder (Iago Maidana) e Marlon; Lucas Kal (Everaldo), Rodriguinho (Wellington Paulista), Alê, Breno (Pedrinho) e Emmanuel Martínez (Matheusinho); Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli (Higor Meritão) e Guilherme Marques (Raphael Guzzo); Anderson Oliveira (Edu), João Magno (Matheus Babi) e Allano (Vinícius). Técnico: Armando Evangelista.

GOL - Lucas Halter, aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Matheus Babi (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Daniel Borges (América-MG).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)