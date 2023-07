Goiás surpreende o Cruzeiro e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Cruzeiro não conseguiu usar a Arena Independência lotada a seu favor. Neste domingo, o time mineiro foi surpreendido e acabou derrotado para o Goiás por 1 a 0, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol anotado por João Magno tirou o time do centro-oeste da zona de rebaixamento e deixou o Cruzeiro longe do G-6.

Com o resultado, o Cruzeiro aparece na 11ª colocação, com 22 pontos, a três do Fluminense, sexto colocado, que fecha a rodada na segunda-feira contra o Coritiba. Já o Goiás deixou a zona de degola, ocupando a 16ª posição, com 15 pontos, um a mais que o Bahia, que abre a zona de descenso, com 14.

O Cruzeiro começou o duelo pressionando o Goiás no campo de defesa. O time mineiro estava com as linhas bem avançadas, mas não encontrava espaço para penetrar a defesa adversária. Insistindo pelas jogadas de linhas de fundo e chutes de longa distância, o Cruzeiro pouco chegou perto de balançar as redes.

A estratégia do Goiás era se resguardar e aproveitar os espaços para contra-atacar. A estratégia deu certo aos 28 minutos. Em boa trama do lado esquerdo, Sander cruzou na medida para João Magno vencer a disputa no alto e cabecear firme para abrir o placar.

Na reta final, o Cruzeiro conseguiu finalizar, mas tanto Machado, quanto William mandaram a bola por cima da meta goiana, terminando a primeira etapa com vitória parcial do Goiás.

No segundo tempo, o Cruzeiro seguiu com o domínio do confronto. Com mais posse de bola, os donos da casa rondavam a área do Goiás, mas sem ter criatividade para infiltrar. Lançamentos longos e jogadas de linhas de fundo eram facilmente neutralizadas pelo time goiano. Na melhor chance, Gilberto arriscou de fora da área e tirou tinta da trave.

O Cruzeiro seguiu pressionando o Goiás. Matheus Vital pegou a sobra dentro da área e errou o alvo por pouco. O Goiás estava administrando o resultado mesmo sem a posse da bola. Bem fechado, não dava espaço e buscava gastar o tempo com a bola no ataque. Na reta final, o Cruzeiro seguiu na pressão, mas em vão. Sem conseguir finalizar a gol, o time de Pepa acabou deixando o campo sob vaias da torcida após o apito final.

Na próxima rodada, o Cruzeiro volta a campo no sábado, às 18h30, quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Também às 18h30, do próximo domingo, o Goiás recebe o Grêmio, na Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 1 GOIÁS

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Oliveira (Wallisson), Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa (Neto Moura), Machado e Mateus Vital (Stênio); Wesley (Paulo Vitor), Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa.

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques (Higor Meritão); Anderson Oliveira (Allano), João Magno (Diego Gonçalves) e Vinícius (Hugo). Técnico: Armando Evangelista.

GOL - João Magno, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Cabral, Bruno Rodrigues, Luciano Castán e Gilberto(Cruzeiro); Sander, João Magno, Hugo, Allano e Willian Oliveira (Goiás).

ÁRBITRO - Caio Max de Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 922.091,50.

PÚBLICO - 21.688 torcedores

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).