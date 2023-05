Goiás surpreende e derruba os 100% de aproveitamento do Botafogo no Brasileirão

(via Agência Estado)

O Goiás foi o responsável por derrubar os 100% de aproveitamento do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time esmeraldino surpreendeu ao vencer por 2 a 1, no estádio da Serrinha, pela sexta rodada.

Com o resultado, o Botafogo segue na liderança, com 15 pontos, um a mais do que o Palmeiras, na segunda posição. O Goiás, por outro lado, quebrou também uma série de três derrotas seguidas, e ficou no 15º lugar, com seis.

O Goiás respeitou o Botafogo durante todo o primeiro tempo e acabou saindo atrás do marcador. Aos 32 minutos, o árbitro, com ajuda do VAR, assinalou um pênalti de Gustavo Sauer em Bruno Melo. Tiquinho Soares foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes.

Atrás do placar, o Goiás saiu para o gol e conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. Aos 51 minutos, o árbitro, após decisão do VAR, validou o gol de Bruno Melo. O zagueiro recebeu de Zé Ricardo dentro da área e jogou para o gol.

No segundo tempo, o Goiás sentiu que dava para vencer o jogo e marcou novamente aos 11 minutos. Matheus Peixoto cruzou, a bola desviou em Segovia e encobriu o goleiro Lucas Perri. Maguinho aproveitou para fazer o segundo.

Após a virada, o Goiás voltou a recuar e anulou os jogadores do Botafogo. Sem espaço, o time alvinegro não conseguiu criar e acabou conhecendo a sua primeira derrota do Brasileirão.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Fluminense no sábado, às 18h30, no Engenhão, no Rio. No mesmo dia, às 16h, o Goiás visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 1 BOTAFOGO

GOIÁS - Marcelo Rangel; Maguinho (Dodô), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira (Bruno Santos), Diego (Sidimar) e Julián Palacios (Pedrinho); Diego Gonçalves (Alesson) e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Luis Segovia (Carlos Alberto) e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Tiquinho Soares e Victor Sá (Luis Henrique). Técnico: Luís Castro.

GOLS - Tiquinho Soares, aos 32, e Bruno Melo, aos 51 minutos do primeiro tempo. Maguinho, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dodô, Lucas Halter, Maguinho, Matheus Peixoto, Willian Oliveira e Zé Ricardo (Goiás); Adryelson, Luis Segovia e Marçal (Botafogo).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).