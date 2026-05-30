Goiás sai na frente, mas Atlético-GO busca o empate no segundo tempo pela Série B

Atlético-GO e Goiás empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, no estádio Antônio Accioly, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clássico goiano foi marcado pelo equilíbrio e pela intensidade tática, com os gols da partida sendo anotados no segundo tempo por Anselmo Ramon, para os visitantes, e Guilherme Marques, de pênalti, para os donos da casa.

Com o resultado, o Goiás somou um ponto, chegando aos 17 na tabela de classificação, o que o deixar perto do G-6. Já o Atlético-GO alcançou os 13 pontos, seguindo em posição intermediária.

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Na sequência da competição, o Goiás voltará a jogar em Goiânia, onde receberá o Novorizontino na quarta-feira, dia 10, às 20h. O Atlético-GO, por sua vez, terá um compromisso fora de casa diante do América-MG, em Belo Horizonte, na segunda-feira, dia 8, também às 20h.

A etapa inicial refletiu a forte rivalidade regional através de uma postura conservadora de ambos os lados, com forte combate no meio-campo e raras brechas defensivas. O Goiás assustou primeiro em uma jogada de velocidade de Kadu Sousa, que aproveitou uma desatenção da defesa rubro-negra e finalizou cruzado, muito perto do gol.

A resposta do Atlético-GO ocorreu imediatamente após o tiro de meta, quando Gustavo Coutinho dominou a bola e arrematou colocado, exigindo uma grande defesa do goleiro Thiago Rodrigues.

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O panorama mudou logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando o Goiás abriu o placar. O atacante Esli Garcia realizou um cruzamento preciso em direção à área e encontrou Anselmo Ramon livre de marcação, que cabeceou com firmeza para vencer o goleiro adversário.

A reação dos donos da casa aconteceu aos 24 minutos, após um erro na saída de bola da defesa esmeraldina, que resultou em uma penalidade máxima cometida por Thiago Rodrigues sobre Marrony. Três minutos depois, Guilherme Marques converteu a cobrança com um chute rasteiro no canto, garantindo a igualdade. O Atlético-GO ainda teve a oportunidade de assegurar a vitória na reta final, mas Gustavo Coutinho finalizou por cima da meta ao receber livre na área.

FICHA TÉCNICA

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ATLÉTICO-GO 1 X 1 GOIÁS

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Natã (Guilherme), Tito, Adriano Martins e Ewerthon; Cristiano (Igor Henrique), Matheus Indio (Léo Jacó) e Marrony; Guilherme Lopes, Gustavo Coutinho e Geovany. Técnico: Eduardo Souza.

GOIÁS - Thiago Rodrigues; Diego Caito, Ramon, Lucas Ribeiro e Nicolas; Machado, Lucas Rodrigues (Juninho), Lucas Lima (Luiz Felipe) e Djalma (Esli Garcia); Kadu Sousa (Lourenço) e Anselmo Ramon (Bruno Sávio). Técnico: Daniel Paulista.

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GOLS - Anselmo Ramon, aos 4 minutos, e Guilherme, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cristiano, Marrony, Gustavo Coutinho e Guilherme (ACG); Thiago Rodrigues e Lucas Rodrigues (GOI)

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ)

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PÚBLICO - 3.699 torcedores

RENDA - R$ 49.960,00

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)