Goiás perde para o Sport e vê Atlético-GO ficar com última vaga nos playoffs da Série B

O Goiás não conseguiu vencer na 38ª e última rodada e seguirá na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Na tarde deste sábado, visitou o Sport na Ilha do Retiro, em Recife (PE), e foi derrotado por 3 a 0, com gols de Chrystian Barletta, Perotti e Biel.

Com o empate do CRB com o Ceará, por 1 a 1, bastava uma vitória simples do Goiás para avançar aos playoffs, mas isso não aconteceu. Assim, o time goiano terminou em oitavo com 58 pontos e viu o rival Atlético-GO fechar o G-6 com 61.

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O Sport, que não estava brigando por mais nada na última rodada, fechou a campanha com 58 pontos, em nono lugar. O time pernambucano começou bem a Série B, com oito jogos invictos, mas depois oscilou. Enfrentou um jejum de nove partidas e não conseguiu recuperar.

Precisando vencer para ter chance de acesso, o Goiás começou bem, mesmo fora de casa. Em cobrança de falta perigosa, Lourenço bateu colocado e o goleiro só olhou, mas ela foi para fora. Depois, em uma chance ainda melhor, Gegê avançou pela esquerda na linha de fundo, já dentro da área, e tocou para trás. Felipe Clemente teve ótima condição de marcar, mas pegou mal e mandou por cima.

Não demorou muito para o Sport marcar em sua primeira grande chance em contra-ataque. Carlos de Pena deu lindo passe entre marcadores e Chrystian Barletta precisou de dois toques para marcar, chutando na saída de Tadeu, aos 21 minutos. O atacante teve outra grande chance ao correr livre desde o meio-campo. Ele chegou à área e finalizou por baixo, mas a bola bateu na perna de Tadeu e foi para fora.

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Aos 40, o Sport fez o segundo. Carlos de Pena apareceu pela esquerda e cruzou na segunda trave, encontrando Perotti, que completou de carrinho, livre de marcação. No intervalo, o CRB era derrotado pelo Ceará por 1 a 0 e o Goiás precisava de apenas um empate para ir aos playoffs.

No primeiro minuto do segundo tempo, o Goiás quase descontou. Após escanteio, Anselmo Ramon cabeceou e a bola ainda desviou na pequena área, mas Thiago Couto salvou no reflexo. O Sport respondeu com chute de longe de Chrystian Barletta, mas Tadeu espalmou bem.

O Goiás passou a rondar a área, mas exagerando nos cruzamentos, sem chances perigosas. Aos 36, o Sport ficou com um a menos após Habraão ser expulso por segurar a bola com as mãos após cair. Apesar da pressão no fim, o Goiás sequer conseguiu descontar. Aos 48, o Sport fechou o placar com um contra-ataque. Após cruzamento, o zagueiro tentou tirar dentro da área, mas a bola explodiu em Biel e foi para o gol.

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FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 0 GOIÁS

SPORT - Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Habraão, Marcelo Ajul (Patrick) e Edson Lucas; Patrick de Paula, Biel, Diego Hernández (Fernando Sobral) e Carlos de Pena (Zé Gabriel); Chrystian Barletta e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.

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GOIÁS - Tadeu; Djalma Silva (Rodrigo Soares), Lucas Ribeiro, Luiz Felipe (Juninho) e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço e Gegê (Jean Carlos); Kadu Sousa (Danilo Cunha), Cadu e Felipe Clemente (Anselmo Ramon). Técnico: Mozart Santos.

GOLS - Chrystian Barletta, aos 21, e Perotti, aos 40 minutos do primeiro tempo. Biel, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Claudinho, Carlos de Pena e Perotti (Sport). Lucas Ribeiro, Danilo Cunha e Cadu (Goiás).

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CARTÃO VERMELHO - Habraão (Sport).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO - 3.917 torcedores.

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RENDA - R$ 76.982,00.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).