Goiás empata com Brusque e fica com o vice-campeonato da Série B

Na despedida da Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás e Brusque empataram por 2 a 2 na tarde deste domingo, pela 38.ª rodada. A partida foi disputada no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Com o resultado, o time goiano chega aos 65 pontos e termina na segunda colocação, um à frente do Coritiba (64) e só atrás do campeão Botafogo, com 70. Já o time catarinense fica em 13ª posição, com 48 pontos.

Já garantido na Série A do próximo ano, o Goiás entrou na partida sem muitas pretensões. Mas queria garantir o vice-campeonato. O mesmo se aplicava ao Brusque, que não corria mais riscos de rebaixamento e não tinha mais chances de acesso. Mesmo assim, a partida foi movimentada.

Logo aos seis minutos, o atacante Edu desviou o cruzamento de cabeça e quase abriu o placar para o time catarinense. Os donos da casa responderam aos 20 e aos 22. Primeiro com Apodi, que tenta a finalização para o gol após passe de Alef Manga, mas não consegue o chute. Depois, com o próprio Alef, que finalizou para boa defesa de Ruan Carneiro.

Apesar de estar melhor em campo, o Goiás viu o adversário abrir o placar. Aos 27 minutos, após cobrança de escanteio, Ianson cabeceia na trave e, na sobra, Edu chuta de bico para anotar o seu 17º gol na Série B e se isolar como artilheiro da competição. Ele superou Léo Gamalho, com 16 gols pelo Coritiba.

O Goiás voltou para o segundo em busca do empate e por pouco não conseguiu antes do primeiro minuto. Alef Manga recebeu na área e fez o passe para Dadá Belmonte, mas a defesa catarinense chegou antes e conseguiu fazer o corte.

A resposta do Brusque ocorreu dois minutos depois, e foi com gol. Hugo Borges apareceu livre na segunda trave e, de cabeça, ampliou para os visitantes.

Sem outra alternativa, o Goiás fez uma verdadeira blitz na defesa do Brusque. Aos cinco, Alef Manga finalizou e Ruan Carneiro fez a defesa. Dois minutos depois foi a vez do goleiro salvar em chute de Luan Dias. De tanto insistir, o Esmeraldino diminuiu aos 20 minutos. Elvis tabelou com Bruno Mezenga e mandou para o fundo das redes.

Atuando dentro dos seus domínios, o time da casa chegou ao empate aos 34 minutos. Dadá Belmonte chutou para o gol e Ruan Carneiro defendeu parcialmente. No rebote, Apodi empurrou para as redes.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 2 x 2 BRUSQUE

GOIÁS - Tadeu; Apodi, David Duarte (Iago Mendonça), Reynaldo e Artur (Hugo); Caio, Rezende (Luan Dias), Fellipe Bastos e Elvis (Albano); Dadá Belmonte e Alef Manga (Bruno Mezenga). Técnico: Glauber Ramos.

BRUSQUE - Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Foguinho (Evandro) e Thiago Alagoano (Diego Mathias); Garcez e Edu (Hugo Borges). Técnico: Waguinho Dias.

GOLS - Edu, aos 27 minutos do primeiro tempo. Hugo Borges, aos 2, Elvis, aos 20, e Apodi, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alef Manga (Goiás); Edu e Thiago Alagoano (Brusque).

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Junior (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).