Goiás e Red Bull Bragantino empatam e continuam próximos da zona de rebaixamento

(via Agência Estado)

Com um gol em cada tempo, sendo um deles de voleio do atacante Nicolas, Goiás e Red Bull Bragantino empataram na tarde deste sábado, por 1 a 1, no Serrinha, em Goiânia, pela oitava rodada do Brasileirão. Com o resultado, ambos permanecem próximos da zona de rebaixamento.

O resultado deixou o Goiás na 15ª posição, com nove pontos. Três a mais que o Atlético-GO, que ainda jogará contra o Internacional na segunda-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Bragantino chegou ao quarto jogo sem vitória, é o 11º, com dez.

Com bola rolando, os times fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado, embora tenha prevalecido a qualidade individual de Artur, autor do gol que deu a vantagem aos paulistas antes do intervalo. O Goiás também teve chances de balançar as redes.

A primeira oportunidade de gol foi do Goiás. Logo aos seis minutos, Diego foi até a linha de fundo e cruzou para Caio Vinicius cabecear com muito perigo. O Red Bull Bragantino respondeu e aos 20 minutos, em finalização rasteira de Helinho que Tadeu defendeu no cantinho.

No final do primeiro tempo os times aumentaram as investidas e os visitantes abriram o marcador. Aos 39, após sobra dentro da área, Artur dominou e chutou cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Tadeu.

No segundo tempo, o time de Bragança Paulista reforçou a marcação e viu o Goiás ter inúmeras dificuldades para tentar o empate. Enquanto isso, os paulistas esperaram os contra-ataques e colocaram Tadeu para trabalhar, como aos 17 minutos, quando Alerrandro fez fila e chutou no meio do gol.

Os minutos passaram e o Goiás, mesmo sem tanta efetividade, encontrou o seu gol de empate. Aos 28 minutos, após bate rebate na área, o artilheiro Nicolas finalizou de voleio e acertou o ângulo do goleiro Cleiton, que não teve reação para defender.

Com o empate, a partida ficou movimentada, mas não saiu do empate. Antes do apito final, aos 45, o volante Eric Ramires, do Red Bull Bragantino, ainda foi expulso após chutar a cabeça de Luan Dias, do Goiás.

Pelo Brasileirão, o Goiás volta a campo na segunda-feira, dia 6 de junho, quando visitará o Botafogo, às 20 horas, no Engenhão, no Rio. Enquanto o Red Bull Bragantino jogará domingo, dia 5 de junho, quando receberá o Internacional, às 19 horas, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Antes disso, os times voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira, às 21h30, no interior de São Paulo, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, os paulistas venceram por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

GOIÁS - Tadeu; Sidimar, Caetano e Reynaldo (Pedro Bahia); Apodi (Maguinho), Caio (Fellipe Bastos), Diego, Elvis (Luan Dias) e Danilo Barcelos (Matheus Sales); Dadá Belmonte e Nicolas. Técnico: Jair Ventura.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Guilherme), Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva (Raul), Eric Ramires e Praxedes (Lucas Evangelista); Artur, Jan Hurtado (Alerrandro) e Helinho (Sorriso). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Artur, aos 39 minutos do primeiro tempo; Nicolas, aos 28 do segundo.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS - Caio e Luan Dias (Goiás); Jadsom Silva, Alerrandro e Sorriso (Red Bull Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Eric Ramires (Red Bull Bragantino).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio do Serrinha, em Goiânia (GO).