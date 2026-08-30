Glover Teixeira domina Shogun e vence luta principal do Spaten Fight Night 3

Glover Teixeira levou a melhor sobre Maurício Shogun na luta principal do Spaten Fight Night 3, realizada na noite deste sábado (29), na Arena Pacaembu, em São Paulo. Em um duelo entre dois ex-campeões do UFC que decidiram voltar aos combates, o mineiro controlou boa parte dos oito rounds e venceu por decisão unânime dos juízes, com as parciais de 79-72, 79-72 e 80-71.

Glover e Shogun fizeram história no UFC, mas nunca mais haviam se enfrentado. O paranaense conquistou o cinturão da organização em 2010, enquanto o mineiro foi campeão em 2021. Os dois deixaram o MMA no mesmo evento: o UFC 283, realizado no Rio de Janeiro, em 2023.

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Após a luta, os dois veteranos se abraçaram no ringue. Glover destacou o respeito por Shogun e a dificuldade de enfrentar um adversário com a história do paranaense.

"Sabia que contra esse cara ia ser uma guerra, eu sabia disso, que tinha que começar no primeiro round bruto. Pô, no quinto ele me acertou uma ali que eu senti falei caralh**, o cara está vivo ainda, está em pé, tá bruto. Esse é o Shogun, alguns falavam comigo que Shogun não estava ativo como eu, mas eu falei: É o Shogun, não esqueçam da história do Shogun. Eu me preparei para o Shogun, para um guerreiro de verdade", disse Glover.

A LUTA

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Glover começou o combate tomando a iniciativa e pressionou Shogun desde os primeiros segundos. No segundo round, o mineiro manteve o ritmo e acertou uma direita forte que derrubou o adversário, registrando o primeiro knockdown da luta.

Teixeira seguiu controlando o confronto no terceiro assalto. No quarto, Shogun conseguiu se movimentar melhor e também encontrou espaços para atacar, mas Glover voltou a levar vantagem nos rounds seguintes.

Nos instantes finais, o mineiro pressionou novamente e soltou uma sequência de golpes antes do gongo. Após os oito rounds, Glover foi declarado vencedor por decisão unânime, com as parciais de 79-72, 79-72 e 80-71.

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RESULTADOS DO SPATEN FIGHT NIGHT 3

Boxe: Glover Teixeira venceu Maurício Shogun por decisão unânime (79-72, 79-72, 80-71)

Boxe: Luan Medeiros venceu Juan Cruz por decisão unânime

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Judô: Raz Hershko venceu Beatriz Souza por yuko

Judô: Rafaela Silva venceu Prisca Awiti por waza-ari

Jiu-jitsu: Felipe Preguiça venceu Nicholas Meregali por decisão unânime (10-9, 10-9, 9-10)