Globo fecha acordo com a CBF e transmitirá jogos da seleção com exclusividade até 2026

Após não transmitir o amistoso contra o Marrocos, em março, a Globo firmou um novo acordo com a CBF e terá exclusividade na transmissão dos amistosos da seleção, assim como dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo em que o Brasil seja mandante. Conforme anunciado por ambas as partes nesta terça-feira, o contrato vence em 2026 e já vale para os amistosos contra Guiné, em Barcelona, e Senegal, em Lisboa, nos dias 17 e 20 de junho.

continua após publicidade

"Estamos felizes em seguir com esta que é uma parceria que o torcedor já conhece e que existe há muito anos. Sem dúvida, é um passo importante no nosso propósito de ter a Seleção mais perto do torcedor", comentou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O acordo para retomar a parceria de anos inclui o direito de transmitir as partidas em todas as plataformas do Grupo Globo voltadas ao esporte. Além da TV Globo, portanto, a seleção pode ter seus jogos exibidos pela SporTV, no streaming Globoplay e no portal GE.

continua após publicidade

"Com as transmissões em diferentes plataformas, conseguimos também levar a emoção do nosso futebol a todos os cantos do país, atingindo o maior número de torcedores possível. Como presidente da CBF, me sinto orgulhoso de celebrar mais um excelente contrato à altura da Seleção que é a maior vencedora do mundo e que merece todo o nosso reconhecimento e valorização", afirmou Rodrigues.

O contrato anterior da Globo com a CBF terminou em dezembro do ano passado e a entidade fechou um acordo pontual com a TV Band para a transmissão de Brasil x Marrocos, em março. Na ocasião, também cedeu os direitos ao Canal GB, página de Galvão Bueno no YouTube, e à ESPN. Depois disso, as negociações com a Globo foram retomadas.