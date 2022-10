Globo e Galvão Bueno conversam para assinatura de novo contrato a partir de 2023

Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Rede Globo mantém conversas com Galvão Bueno para a assinatura de um novo contrato. O vínculo atual do narrador de 72 anos com a emissora carioca se encerra em dezembro, e a Copa do Mundo do Catar deverá ser a última da sua carreira, após 41 anos no canal.

continua após publicidade .

Nesta quarta-feira, o site Notícias da TV informou que a Globo renovou o vínculo de Galvão Bueno até 2024, com um contrato que permitiria o comunicador realizar outros trabalhos, sem a necessidade de aprovação da empresa, e garantido a sua participação na equipe que irá cobrir os Jogos Olímpicos de Paris.

Procurada pelo Estadão, a Globo informou que, desde março, quando foi comunicado que este seria o último ano de Galvão Bueno em narrações esportivas, a emissora manifestou publicamente o interesse em manter a parceria ativa "de maneira pontual". Por outro lado, a assessoria do canal disse que ainda "não há ainda contrato assinado" entre as partes, reforçando que o foco agora é na cobertura do Mundial do Catar e na edição especial do programa "Bem, Amigos", no dia 14 de novembro.

continua após publicidade .

A aposentadoria de Galvão Bueno das narrações pegou de surpresa os fãs de esporte. No dia 24 de março, ele foi às redes sociais anunciar que a partida entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias da Copa, seria a sua última transmissão com a seleção brasileira no Maracanã. A partida foi vencida pela seleção por 4 a 0.

Dono de uma das vozes mais marcantes da narração esportiva, Galvão Bueno ganhou notoriedade como o narrador oficial da seleção brasileira na Globo, participando da cobertura do tetracampeonato mundial, em 1994, e do penta, em 2002. Versátil, ficou conhecido por narrar as vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1 e, mais recentemente, foi a voz do ouro de Rebeca Andrade na Olimpíada de Tóquio.

A Globo prepara ainda o lançamento de um documentário original da plataforma de streaming Globoplay, que vai contar com curiosidades inéditas sobre a vida e a carreira do narrador. Ainda não há data para o lançamento.