Giullia Penalber conquista ouro no wrestling; Babi e Duda brilham na ginástica rítmica no Pan

O wrestling feminino rendeu ao Brasil uma medalha de ouro nesta quinta-feira. Giullia Penalber venceu a canadense Hannah Tayloh em uma final duríssima da categoria até 57kg estilo livre e subiu no lugar mais alto do pódio dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Ela conquistou o segundo ouro do Brasil na modalidade nos Jogos Pan-Americanos. A primeira foi Joice Silva na categoria até 58kg estilo livre no Pan de Toronto-2015. A equipe brasileira ainda tem seis pratas e sete medalhas de bronze.

A luta começou disputada desde o início. Giullia iniciou com um take down sobre a canadense, que respondeu logo na sequência. Com isso, o primeiro round terminou com o placar em 2 a 2. Na segunda etapa, a brasileira foi penalizada por um ponto pela passividade.

A decisão dos árbitros só motivou ainda mais Giullia a buscar a vitória. Com um take down de quatro pontos, ela abriu 6 a 3 de vantagem, mas viu a canadense reagir e a empurrar três vezes para fora do tatame, empatando o duelo. A brasileira, no entanto, levou a melhor no desempate por ter feito o take down mais valioso.

Após a luta, Giullia caiu no choro ao falar com o irmão Victor Penalber, medalhista de bronze no judô nos Jogos Pan-Americanos de Toronto-2015.

GINÁSTICA RÍTMICA COM OURO E BRONZE

Ainda nesta quinta-feira, o Brasil conquistou duas medalhas na ginástica rítmica feminina. Bárbara Domingos, a Babi, ficou com o ouro no individual geral, enquanto Duda Alexandre, de apenas 16 anos, levou o bronze.

As medalhas foram as primeiras do Brasil na ginástica rítmica em Jogos Pan-Americanos. Bárbara Domingos demonstrou um grande domínio em todos os aparelhos e somou um total de 129,550 pontos. Ela brilhou principalmente na fita, embalada pela música "Bad Romance", da cantora Lady Gaga.

A medalha de prata ficou com Evita Griskenas, dos Estados Unidos, com 127,400 pontos. Duda Alexandre terminou em terceiro, com 127,250. A competição também contou com mais uma brasileira, a atual campeã nacional Geovanna Santos, a Jojô. Ela, no entanto, ficou em sexto lugar, com 118,950.

ESGRIMA

Na esgrima feminina, o Brasil não teve o mesmo sucesso. No forte por equipes, perdeu para o México, na decisão da medalha de bronze, por 45 a 40. A equipe brasileira foi formada por Mariana Pistoia, Carolina Brecheret, Amanda Netto Simeão e Bia Bulcão, que fechou o embate.