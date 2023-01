Giuliano celebra preparação e acredita em ano de conquistas para o Corinthians

(via Agência Estado)

Giuliano passou boa parte da temporada passada como opção no time do Corinthians. Mesmo assim, foi um dos jogadores que mais entrou em campo com a camisa da equipe. Satisfeito com a preparação, agora como titular de Fernando Lázaro, o meia celebra a preparação e esbanja confiança por grandes conquistas no ano.

O Corinthians está treinando forte faz mais de um mês e larga na temporada neste domingo, às 16 horas, em visita ao Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista. Giuliano formará a dupla de armadores com Renato Augusto, com Yuri Alberto e Roger Guedes no ataque.

"Tivemos um período importante de treinamento, coisas que não ocorreram nas outras temporadas. Temos treinador novo, filosofia nova, método de jogo e conceito novos...

Foi importante ter esse mês de preparação física e técnica", disse Giuliano. "Estamos numa crescente muito boa e temos margem de melhora muito grande para uma temporada promissora. Essa semana foi de afinamento e ajuste tático e técnico, do sincronismo de movimentos, essas coisas que vamos ajustando para chegar bem no jogo de domingo."

Um diferencial do Corinthians para 2023 foi a volta do grupo com excelente preparo físico, resultado de cuidados pessoais nas folgas e férias. "Lidamos com atletas profissionais, não são somente jogadores de futebol. O grupo se conscientizou, pois sabe da importância do ano, da pressão que temos", afirmou o meia. "Esse clube precisa vencer e ganhar títulos e a gente sabe disso. Todo mundo se preparou, voltou bem das férias, se dedicou ao máximo na pré-temporada, fez aquilo que o Fernando pediu, os conceitos, para entender, melhorar e aperfeiçoar", observou.

E foi além: "Todos estão de parabéns pelo que fizemos até o momento, agora precisamos colocar em prática porque no futebol o resultado conta muito", enfatizou. "Não adianta ter tudo isso e resultado não vir. Tem de acompanhar o bom trabalho, mas estamos bem animados porque foi um começo de muita concentração e dedicação de todos e isso promete para que a gente tenha uma temporada melhor."

Antes, com Vítor Pereira, o elenco não tinha brechas para diálogo sobre como jogar. E esse vem sendo um diferencial do elogiado Fernando Lázaro. "Fernando está aqui por méritos, é um grande treinador, se preparou para esse momento. Claro que não é fácil porque já entra num Corinthians com pressão grande de vencer, convencer e de jogar bem", alertou Giuliano, antes de revelar como vem sendo o dia a dia entre time e comandante.

"Temos uma relação de amizade, companheirismo e respeito acima de tudo. Isso é fundamental para ter esse diálogo jogador/treinador. A decisão sempre é dele, mas nós dentro de campo, os mais experientes, com características diferentes, podemos falar 'Fê, aqui encaixamos bem', e esse diálogo é importante. Ele pode montar toda a estratégia, mas às vezes no campo enxergamos diferente e um ajuste nosso interno pode fazer a diferença. Essa liberdade que ele nos dá é o que precisamos. O ambiente está muito bom e desejamos muita sorte a ele e para nós para juntos termos uma temporada boa."

Satisfeito com a produção de 2022 e agora novamente entre os titulares, Giuliano revela Metasa ousadas para 2023. "O final do ano marcou pela Copa do Brasil, a maneira como foi, mas tive um ano bom, oscilei pouco, tive um período que não performei, mas fui um dos que mais jogou e não era considerado titular", lembrou, festejando não ter sofrido com lesões. "Agora, tenho objetivos pessoais de conquistar títulos com o Corinthians e quero melhorar meus números, se possível fazer mais gols, dar mais assistências, jogar mais, ajudar mais..."