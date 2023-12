Girona bate Alavés sob olhar de Rogério Ceni e brilho de Yan Couto e volta ao topo do Espanhol

O Girona continua fazendo bonito no Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira, sob olhares de Rogério Ceni e com três gols em jogadas iniciadas pelo lateral-direito brasileiro Yan Couto, superou o Deportivo Alavés por 3 a 0 no estádio Montilivi. Com o triunfo, o modesto time da Catalunha superou o Real Madrid no topo da tabela no fechamento da 17ª rodada.

continua após publicidade

Com campanha impressionante, o Girona chegou aos 44 pontos somados em 17 rodadas, um incrível aproveitamento de 86,27%, abrindo dois de vantagem sobre o milionário clube merengue, agora em segundo. Os gols foram de Dovbyk (2) e Portu, todos com participação direta do lateral recém-convocado por Fernando Diniz na seleção brasileira.

Único time a somar 14 vitórias no Espanhol, o Girona ainda se tornou o ataque mais positivo, agora com 40 gols anotados, diante de 38 de Real Madrid. Foram mais dois empates e uma única derrota, justamente para os comandados de Carlos Ancelotti. São 11 jogos de invencibilidade, com 10 vitórias, sendo duas na Copa do Rey.

continua após publicidade

Equipe do Grupo City, assim como o Bahia, o Girona teve um torcedor ilustre nas arquibancadas do estádio Montilivi, na região da Catalunha: o técnico Rogério Ceni, que foi acompanhar uma das sensações da Europa e que necessitava de um triunfo para retomar o topo do Campeonato Espanhol.

Empolgado após 4 a 2 na casa do Barcelona na rodada passada, o Girona não queria saber de favoritismo, apesar de o adversário ocupar somente o 13º lugar. Ocorre que a história trazia um duelo bastante equilibrado, com os mandantes com 11 vitórias contra 10 derrotas e ainda seis empates.

Um dos tropeços do Girona diante do Alavés, porém, ainda é bastante sentido. Em seu único rebaixamento, na temporada 2028/19, a equipe acabou superada na casa do adversário. Querendo esquecer tal mancha na história, o começo foi em cima e logo Dovbyk perdeu boa chance. O desvio de cabeça bateu em Omorodion e passou raspando.

continua após publicidade

A pressão surtiu efeito rapidamente. Aos 21 minutos, em bate-rebate na área, o brasileiro Yan Couto pegou a sobra na direita e chutou de pé esquerdo, o goleiro Sivera espalmou e o ucraniano Dovbyk apareceu livre para desviar de cabeça e colocar o Girona em vantagem. A posição era legal e o gole valeu, apesar das reclamações.

Antes do intervalo, em nova jogada pela direita, mais um gol dos donos da casa. Yan Couto foi até o fundo, ganhou da marcação e rolou para trás. Portu apareceu livre e bateu cruzado para ampliar.

O Alavés voltou mais atrevido no começo da etapa final para tentar diminuir o placar. Mas Rioja e Marín falharam nas boas tentativas criadas pela equipe, ambos batendo para fora.

continua após publicidade

Não diminuiu e viu o brasileiro Yan Couto mais uma vez aprontar. O brasileiro fez jogada individual, passou entre os marcadores e foi derrubado na área por Javi López: pênalti. Dovbyk ampliou, aos 14 minutos, deixando o líder ainda mais sossegado em campo.

O Alavés desanimou com o gol sofrido e não encontrou mais forças para tentar reagir. O máximo que conseguiu foi uma bola no travessão do lateral Ruben Duarte. O Girona somente fez o tempo passar, Yan Couto ainda reclamou de cãibras, mas a festa já estava garantida.