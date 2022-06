Giovanni Augusto admite insatisfação com campanha ruim do Guarani na Série B

(via Agência Estado)

Capitão do Guarani, o meia Giovanni Augusto admite que o elenco não está satisfeito com o desempenho neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Não é para menos. O time amarga a lanterna do campeonato, com apenas oito pontos em nove rodadas.

continua após publicidade .

"Um clube com a tradição que tem o Guarani não pode estar nessa posição. Não podemos cair na armadilha de que está no início do campeonato e de que isso faz parte. Não faz parte. Posso falar, representando todo o grupo, que não estamos nada satisfeitos", garantiu o camisa 10.

O elenco bugrino espera iniciar a reação nesta quinta-feira, contra o Vila Nova, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O adversário é o penúltimo colocado, com apenas um ponto a mais. "Estamos próximos na tabela. Precisamos ter o entendimento de que esse jogo será fundamental para uma mudança de rumo", alertou Giovanni Augusto.

continua após publicidade .

A partida entre Guarani e Vila Nova é válida pela décima rodada da Série B do Brasileiro e está marcada para começar às 21h30.