Gil do Vigor integra chapa de diversidade que concorre à presidência do Sport:

Gil do Vigor, economista, ex-BBB e torcedor declarado do Sport, foi anunciado nesta quarta-feira como um dos integrantes da chapa que concorre à presidência do seu clube do coração, a "Sport do Futuro", liderada pelo atual presidente Yuri Romão. Gil fará parte da vice-presidência de inclusão e diversidade na chapa para o biênio 2023-2024.

Ele será um dos diretores do departamento, criado pela atual gestão encabeçada por Romão, para atuar no enfrentamento às violências no esporte e no clube. "Fiquei muito feliz com o convite e não pensei duas vezes para aceitar. Sou torcedor do Sport e estou bastante empolgado para agregar ao time do meu coração em uma temática tão importante, que é a inclusão, o respeito a todos e o combate ao preconceito. O Sport é muito grande e tem um enorme potencial mobilizador", afirmou Gil.

A vice-presidência de inclusão e diversidade é liderada por Roberta Negrini e tem realizado diversas ações no combate efetivo às intolerâncias no Brasil. O Sport é o único clube do Nordeste e o segundo do País signatário da coalizão empresarial, além de ocupar uma cadeira no Grupo de Trabalho da CBF que atua no enfrentamento ao tema.

"É uma pena a hipótese de retrocedermos diante dos avanços que tivemos", afirmou Roberta. "Um clube feito o Sport não pode deixar de ter políticas de agendas exclusivas voltadas para esses temas. Nossa proposta de trabalho para 2023 está desenhada e pronta para ser colocada em prática. Queremos ser referência no enfrentamento às intolerâncias e ao preconceito", afirmou Roberta Negrini.

"Meu objetivo é trabalhar junto e, de alguma maneira, poder contribuir para que a gente consiga ter mais inclusão, respeito e diversidade no nosso clube", disse Gil do Vigor, em vídeo divulgado nas redes sociais da chapa. As eleições do Sport acontecem nesta sexta-feira.

"O Sport precisa de uma cara nova e a gente está aqui para. Vamos vigorar!", brincou Gil, com uma das frases que frases que foi transformada em bordão.

VÍTIMA DE HOMOFOBIA

O convite para Gil integrar a chapa do Sport surge pouco mais de um ano após ser vítima de homofobia por dirigente do clube. Em 2021, após sua participação no Big Brother Brasil, Gil foi convidado pelo clube para conhecer a Ilha do Retiro, estádio do Sport, e a loja do clube. O influenciador e economista posou para fotos e deu entrevista para as redes do clube.

O vazamento de áudios com conteúdo homofóbico, atribuído ao conselheiro do Sport, Flávio Koury, aconteceu após a visita do influenciador às instalações do clube. "1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem 'viado', só tem 'bicha'. Vai vender é camisa. A 'viadagem' todinha vai comprar. Vai ser lindo!"

Membros do Conselho Deliberativo denunciaram e pediram a expulsão de Koury do quadro. Ao fim do procedimento, ele foi absolvido. "Nós sabemos o quanto alguns dos itens dos estatutos dos clubes estão defasados, pois foram redigidos há muitas décadas", afirmou Yuri Romão, presidente do clube.

"Precisamos enxergar o presente e o futuro da nossa sociedade, e principalmente estar conectado com o momento. As agremiações europeias já caminham com isso, e um dos meus desejos numa eventual reeleição é levar esse debate adiante", adiantou o dirigente.