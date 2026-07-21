Giay e Felipe Anderson desfalcam o Palmeiras para duelo com o Coritiba no Brasileirão

O lateral-direito Giay e o meia-atacante Felipe Anderson vão desfalcar o Palmeiras no duelo desta quarta-feira diante do Coritiba, no Paraná. O defensor foi submetido a exames de imagens e foi constatada uma torção no tornozelo direito. A outra baixa fica por conta de Felipe Anderson. O meia-atacante teve diagnosticado um edema na coxa direita.

O caso do atleta argentino inspira mais cuidados. Ele não vai precisar ser submetido à cirurgia, mas já iniciou tratamento intensivo e está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Já Felipe Anderson até participou do treinamento que encerrou a preparação para o confronto contra o Coritiba nesta terça, mas sua utilização no Couto Pereira está fora dos planos.

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Para o compromisso desta quarta, Abel Ferreira terá ainda mais algumas baixas importantes. A principal delas é o argentino Flaco López, que ganhou uns dias de folga após a Copa do Mundo. Suspensos, Allan e Paulinho ficam de fora. Jefté, machucado, completa a lista de ausências.

A boa notícia, no entanto, está no ataque e atende pelo nome de Vitor Roque. Recuperado da cirurgia no tornozelo, e em processo final de recuperação, o jogador deve reaparecer. Mesmo que não inicie a partida como titular, o Tigrinho pode ficar como alternativa para mudar o jogo na segunda etapa.

Líder isolado do Brasileirão com 41 pontos, o time paulista quer manter o embalo nesta retomada do Nacional para não permitir uma aproximação do Flamengo (segundo colocado com 34 pontos, mas com uma partida a menos).

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Um dos pilares do elenco palmeirense nesta retomada, o meio-campista Andreas Pereira deu o tom do ambiente no Palmeiras durante esse período de preparação nesta paralisação do Brasileirão por causa do Mundial de seleções.

"Estamos ansiosos para voltar a jogar depois de uma parada tão longa. Acho que todo mundo está querendo voltar a competir, a reencontrar a nossa torcida e a vencer os jogos. Todos estão bastante focados. Os últimos treinos foram bastante pegados e agora é colocar tudo isso nas partidas", afirmou.