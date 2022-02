Gerson marca e dá assistência em goleada de virada do Olympique sobre o Angers

Da Redação

O brasileiro Gerson teve papel decisivo na goleada do Olympique de Marselha sobre o Angers, por 5 a 2, de virada, nesta sexta-feira, no Campeonato Francês. O ex-jogador do Flamengo se redimiu de erro no começo da partida com grande apresentação, participando de jogada de um gol, marcando o seu e ainda dando uma assistência. O atacante Milik fez um hat-trick e foi o grande destaque.

Presença constante nas últimas convocações de Tite, Gerson vem se redimindo no futebol francês após queda de rendimento e perda da posição de titular no Olympique. De dezembro para cá, o volante esteve presente em dez partidas, começando oito delas. Foram três gols e outras três assistências.

No estádio Velodrome, Gerson começou com um vacilo logo aos oito minutos. Perdeu a bola dentro da área e viu Fulgini abrir o placar para os visitantes. Três minutos mais tarde, o mesmo Fulgini desviou a bola que sobrou para Bentaleb ampliar.

A reação do Olympique e de Gerson começou aos 18 minutos. O brasileiro participou da troca de passes que terminou com assistência de Ghendouzi e primeiro gol de Milik em Marselha. A torcida iria ao delírio dois minutos mais tarde.

Gerson recebeu na intermédia e soltou uma bomba rasteira de pé esquerdo. A bola entrou no canto do goleiro para festa no estádio, vibração gigante do brasileiro e também do técnico Jorge Sampaoli. A igualdade, porém, não servia para levar o Olympique à vice-liderança.

Após quatro gols em 20 minutos, o jogo voltou a ser equilibrado e somente na parte final que o Olympique conseguiu buscar a virada. Gerson serviu Milik e virada no placar, aos 25 da segunda etapa. O polonês anotaria mais um aos 33 e Under transformaria a vitória em goleada. O Paris Saint-Germain lidera com 53 pontos e o Olympique vem a seguir, agora com 43.