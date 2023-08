Gerson e Varela falam sobre briga no Flamengo em troca de mensagens

Há indícios de que a paz possa voltar a reinar no Flamengo. Após a classificação para a final da Copa do Brasil sobre o Grêmio, os jogadores Gerson e Varela, que brigaram em um treinamento nesta semana, trocaram mensagens nas redes sociais a fim de pôr fim publicamente ao entrevero.

continua após publicidade

Gerson, que havia golpeado o uruguaio com um soco que fraturou o nariz do colega, tomou a iniciativa de afirmar que os dois conversaram na manhã de quarta-feira e apararam as arestas.

"Amigo e companheiro de trabalho, Guillermo Varela, como conversamos e nos entendemos, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. Estendo o nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no joelho seja breve e que esteja conosco o quanto antes. Seguimos em busca do bem coletivo. Pelo Flamengo!", afirmou o meia.

continua após publicidade

Varela, que apareceu com marcas roxas sob os olhos no jogo com o Grêmio, precisou abandonar a partida logo no primeiro tempo por causa de uma lesão ligamentar no joelho. De acordo com informações do Flamengo, não será necessária intervenção cirúrgica.

Em resposta à publicação de Gerson, Varela exaltou a amizade entre ambos e falou de aprendizado após a grave confusão. "Obrigado pelo apoio. Sempre tivemos uma boa amizade, e os erros sempre nos ensinam. Agora é recuperar e voltar melhor, vamos com tudo", escreveu o uruguaio.

Na final da Copa do Brasil, o Flamengo medirá forças com o São Paulo. As partidas acontecem nos dias 17 e 24 de setembro. Até lá, o clube rubro-negro tem compromissos importantes pelo Brasileirão. Neste domingo, visita o Coritiba, no Alto da Glória, a fim de recuperar a vice-liderança do torneio.