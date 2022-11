Geovani, ídolo do Vasco, tem alta após 24 dias internado por problemas cardíacos

(via Agência Estado)

Grande jogador do Vasco na década de 80, Geovani Silva teve alta, nesta quinta-feira, após 24 dias internado por causa de uma inflamação no coração. O ex-atleta, de 58 anos, passou por vários exames no Hospital MedSênior, em Vitória, capital do Espírito Santo.

"Fala galera, aqui é o Geovani. Eu quero gradecer a todos vocês pelo carinho. Estou em casa, estou recuperando bem. Eu quero agradecer os médicos, enfermeiros, que cuidaram muito bem de mim. Agradecer a Deus por tudo. Em casa, recuperando dia a dia. Obrigado por tudo e um beijo no coração de todos vocês", disse Geovani, em um vídeo nas redes sociais.

Em um texto, o ex-jogador contou um pouco mais da sua atual situação. "Tive alta na quinta-feira e graças a Deus estou melhor! Agora continuar o tratamento da Pericardite (inflamação da membrana do coração causada por uma infecção viral) em casa com medicação, recuperação de massa muscular e fisioterapia."

Em 1983, Geovani foi o grande comandante da seleção brasileira júnior, ao lado de Bebeto, na conquista do Mundial da categoria, em torneio disputado no México. NO Vasco, fez dupla com Roberto Dinamite e chegou a jogar com Romário.

Atuou três temporadas na Europa, quando defendeu Bologna (ITA) e Kalsruher (ALE) entre os anos de 1989 e 1991. Voltou para o Vasco (1991 a 1993 e 1995), jogou pelo Tigres (MEX), além de XV de Jaú, ABC, Rio Branco, Desportiva Ferroviária, Serra, Tupy e Vivavelhense.