George Russell sofre punição e vai perder pontos no grid do GP de Singapura

Vice-líder da Fórmula 1, George Russell perderá pontos no grid do GP de Singapura. A Mercedes vai precisar realizar a troca da unidade de potência do carro do piloto britânico, o que ultrapassa o limite de mudanças permitidas pelo regulamente na temporada.

A troca será necessária devido a uma falha da unidade no GP do Bahrein, na Malásia, a cinco voltas do fim. O limite previsto é de quatro trocas. Acima disso, qualquer modificação causa uma punição de dez posições por cada componente trocado.

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A punição vem em um momento que o britânico está 84 pontos atrás de seu companheiro de equipe Kimi Antonelli, o líder. Está previsto que a troca seja de mais de um componente, o que resultaria em várias penalidades e uma larga nas últimas posições para George Russell.

O Grande Prêmio de Singapura, terá a corrida sprint, prova reduzida e realizada aos sábados mas que conta pontos para o campeonato. A penalidade, no entanto, vale somente para a prova principal, no domingo.

De acordo com a Sky Sports, a equipe já tinha em planejamento que Russel precisaria cumprir uma punição, mas a ideia seria realizar a troca no GP dos Estados Unidos, no dia 25 de outubro.

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O britânico é o último vencedor do GP de Singapura e venceu três corridas em 2026, a última delas no Azerbaijão.