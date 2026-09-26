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ESPORTES

George Russell domina GP do Azerbaijão e vence a terceira em 2026; Bortoleto termina em 13º

Escrito por Matheus Godoy (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em uma apresentação muito equilibrada, o inglês George Russell dominou o Grande Prêmio do Azerbaijão de ponta a ponta, na manhã deste sábado (26). O piloto da Mercedes venceu sua terceira corrida na temporada, somados aos GPs da Austrália e Áustria, e diminuiu a diferença para o parceiro Kimi Antonelli, que está na liderança da competição.

A prova foi marcada por algumas bandeiras amarelas e pelo abandono de seis pilotos: Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lando Norris, Alexander Albon, Fernando Alonso e Lance Stroll. Quem aproveitou muito bem a situação foi a Haas, que emplacou dois competidores na zona de pontuação: Oliver Bearman e Esteban Ocon. A escuderia tinha apenas 21 pontos e somou mais seis nesta prova.

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Em um dos momentos mais marcantes, que também causou bandeira amarela, o argentino Franco Colapinto, da Alpine, acertou o companheiro Pierre Gasly e Lando Norris. Os três pilotos precisaram abandonar a corrida.

Gabriel Bortoleto, que não teve bom rendimento no classificatório, terminou com a 13ª colocação e novamente ficou sem pontos. O piloto da Audi sofreu durante a largada e relargadas da corrida.

Kimi Antonelli, que largou da 16ª posição após acidente no Q1, escalou uma montanha e ficou com a 5ª colocação em Baku. Ele somou mais dez pontos na classificação e viu o parceiro de equipe diminuir a diferença com a vitória.

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COMO FOI A PROVA

O britânico George Russell largou muito bem na prova e não deu chances de ultrapassagem para os outros competidores. Por outro lado, o segundo no grid, Charles Leclerc, sofreu com a intensidade de Oscar Piastri e perdeu a posição ainda nas primeiras curvas do Circuito Urbano de Baku.

Na parte final do grid, o líder do campeonato Kimi Antonelli sofreu nas primeiras voltas e chegou a perder posição. O mesmo ocorreu com o brasileiro Gabriel Bortoleto, que passou para a 18ª colocação. Cabe lembrar que o carro da Audi tem sofrido em largadas na temporada e gera críticas para a escuderia.

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O holandês Max Verstappen, que iniciou na 8ª posição, conseguiu um bom ritmo e rapidamente chegou às primeiras colocações. Ele passou por Lewis Hamilton, Lando Norris e Pierre Gasly sem grandes dificuldades. Já o monegasco Leclerc sofreu e acabou ficando com a 5ª posição no início da prova.

Com o decorrer da prova, George Russell continuava dominando na ponta e abriu uma diferença considerável para Oscar Piastri, que segurava a segunda colocação. O italiano Kimi Antonelli escalava o grid e chegou à zona de pontuação na 17ª volta, ficando atrás das Alpines de Franco Colapinto e Pierre Gasly.

No mesmo instante, após um início muito conturbado, Bortoleto conseguiu recuperar a 17ª colocação ao ultrapassar Carlos Sainz. O brasileiro conseguiu aumentar o ritmo e diminuiu a diferença para o parceiro Nico Hülkenberg. Ele conseguiu a ultrapassagem poucas voltas mais tarde.

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A Aston Martin dos pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll deixaram o circuito antes da metade do Grande Prêmio. O canadense abandonou a prova na 9ª volta, enquanto o bicampeão deixou um pouco depois, perto da 20ª. A escuderia segue em um momento ruim e tem apenas três pontos na temporada.

ALBON BATE NO MURO E PILOTOS APROVEITAM BANDEIRA AMARELA

Na volta 31, o tailandês Alexander Albon bateu no muro da curva 6 e abandonou a prova. O safety car foi acionado e diversos pilotos aproveitaram para ir aos boxes. Entre eles, o líder George Russell, que colocou pneus macios, e não perdeu posições na parada. A Red Bull também chamou Verstappen e Hadjar. Antonelli, Gasly e Norris também pararam.

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A bandeira amarela durou por cinco voltas e George Russell perdeu a vantagem sobre o vice Oscar Piastri. Na relargada, o argentino Franco Colapinto tentou fazer a entrada pela esquerda na reta e acertou o companheiro Pierre Gasly, forçando uma nova parada no GP. O inglês Lando Norris também foi atingido na colisão. Os três abandonaram a prova.

Na mesma curva, poucos metros atrás, Arvid Lindblad e Liam Lawson, ambos da Racing Bulls, se chocaram e o neozelandês acabou girando na pista, retornando imediatamente. O brasileiro Gabriel Bortoleto se beneficiou com os abandonos da prova e subiu algumas posições no grid.

Em mais uma relargada, Russell novamente foi muito bem e não deu chances para Max Verstappen, que ocupava a segunda colocação. O brasileiro Bortoleto se complicou novamente e perdeu uma posição, que posteriormente foi recuperada após um incidente com Oscar Piastri.

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Já Kimi Antonelli continuava a escalada e conseguiu ultrapassar Lewis Hamilton na volta 43, assumindo a 5ª colocação no circuito de Baku.

CONFIRA O RESULTADO DO GP DO AZERBAIJÃO

1. George Russell (ING/Mercedes), 51 voltas

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2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), a +0s196

3. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 10s704

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 14s136

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5. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 14s512

6. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 22s382

7. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 31s159

8. Esteban Ocon (FRA/Haas), a 31s189

9. Oliver Bearman (ING/Haas), a 31s929

10. Carlos Sainz (ESP/Williams), a 32s416

11. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a 33s231

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 34s013

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 34s230

14. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 36s401

15. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 41s400

Não completaram: Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Franco Colapinto (ARG/Alpine), Pierre Gasly (FRA/Alpine), Lando Norris (ING/McLaren), Alexander Albon (TAI/Williams), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Lance Stroll (CAN/Aston Martin).

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Azerbaijão Baku BORTOLETO f1 FÓRMULA 1 George Russell
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