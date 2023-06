Gaviões da Fiel vai ao CT e cobra dos principis jogadores melhor desempenho do Corinthians

Basta um time não ter bom desempenho em campo para que o clube abra as portas para que membros de torcidas organizadas entrem no local de trabalho dos atletas para fazer pressão. Nesta terça-feira, este enredo se repetiu no CT Joaquim Grava, onde representantes da Gaviões da Fiel, inconformados após o empate diante do Cuiabá, sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, se reuniram com os principais atletas do elenco corintiano.

A Rádio Transamérica informou que Renato Augusto, Gil, Fábio Santos e Cássio foram os jogadores que participaram do rápido 'bate-papo'. A assessoria do clube não informou o que foi discutido na conversa.

O time do Corinthians voltou aos trabalhos em dois períodos, após dois dias de folga. Pela manhã, os jogadores fizeram exercícios na caixa areia e depois corrida no gramado. À tarde, o técnico Vanderlei Luxemburgo orientou treinos técnicos e táticos.

Com duas vitórias, três empates e cinco derrotas, o Corinthians soma nove pontos e é apenas o 16º colocado, uma posição acima da zona de rebaixamento. A equipe volta a campo dia 21, diante do Santos, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão.