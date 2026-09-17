Gaviões cobram Memphis, Garro e avisam elenco: 'Faltam entrega, comprometimento e atitude'

Principal torcida do Corinthians, os Gaviões da Fiel fizeram uma dura cobrança ao elenco alvinegro nesta quinta-feira. Após a eliminação nas quartas de final da Libertadores, com revés de 1 a 0 para o Estudiantes, na Neo Química Arena, a organizada se manifestou de maneira contundente, pedindo mais empenho dos astros Memphis Depay e Garro e exigindo "comprometimento" do elenco.

Segundo a torcida, o pênalti desperdiçado por Memphis no último lance não pode ser usado como desculpa para a queda. Na "visão das arquibancadas", o time pagou por causa de toda a desorganização que assola o Corinthians não apenas no gramado, mas também nas alamedas do Parque São Jorge.

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"A eliminação não pode ser atribuída a um único lance. O pênalti desperdiçado foi apenas o reflexo de uma sequência de erros que vêm enfraquecendo o Corinthians há meses: falta de planejamento, ausência de comando no futebol, gestão ineficiente e decisões equivocadas", disparou a Gaviões, revoltada, antes de se dirigir ao time.

"Memphis, sua cobrança de pênalti foi irresponsável e displicente, e você foi o principal responsável pela eliminação na Conmebol Libertadores. Chegou o momento de corresponder ao investimento feito pelo Corinthians em sua renovação. Caso contrário, peça pra sair", cobrou. "Garro, até quando as reclamações com a arbitragem substituirão o protagonismo esperado de um camisa 8? O Corinthians precisa de liderança e personalidade nos momentos decisivos."

Por fim, os demais jogadores também não saíram ileso. A uniformizada está revoltada com a "preguiça" apresentada nos últimos jogos, mesmo com o grupo sofrendo com constantes atrasos de salários. "Ao restante do elenco, a cobrança é clara: faltam entrega, comprometimento e atitude. O torcedor está cansado de discursos. Vestir essa camisa exige muito mais", afirmou.

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Ainda nesta quinta-feira, Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, deu uma coletiva para defender o trabalho do técnico Fernando Diniz, na qual blindou o elenco e deu apoio a Depay. Uma resposta diante do Fluminense, contudo, virou prioridade após cinco derrotas seguidas no Brasileirão e volta da ameaça de rebaixamento.

A direção, contudo, também virou alvo da revolta da Gaviões. "Nossa cobrança também se estende à diretoria presidida por Osmar Stabile, denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, e a Armando Mendonça, que responde como réu em processo judicial. A atual gestão demonstra incapacidade para apresentar soluções concretas aos inúmeros problemas do clube. É inadmissível que o Corinthians permaneça há mais de 100 dias convivendo com restrições que limitam sua atuação no mercado, sem respostas efetivas", cobrou a torcida, citando transfer ban que impede novas contratações.

"Os conselheiros também têm responsabilidade. Ao resistirem à reforma estatutária e à profissionalização do clube, contribuem para a instabilidade que prejudica o Corinthians", seguiu.

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Por fim, a bronca chegou ao técnico Fernando Diniz. "A comissão técnica igualmente precisa assumir sua parcela de culpa. As limitações do elenco não explicam derrotas para o lanterna do campeonato (levou a virada da Chapecoense, por 2 a 1) nem atuações tão abaixo do esperado em partidas decisivas. Fernando Diniz, o Corinthians precisa produzir mais."

Sob o lema que "o Corinthians exige respeito", os Gaviões finalizaram seu manifesto confiantes em uma volta por cima em campo por reta final de temporada menos traumática - são apenas quatro pontos de diferença do Vasco, que abre a zona de rebaixamento.

"O pênalti perdido foi apenas a consequência mais visível de um problema muito maior. Jogadores, comissão técnica, diretoria e conselheiros são responsáveis pelo momento atual. A Fiel jamais abandonará o Corinthians, mas seguirá cobrando postura, competência, seriedade e respeito à história do clube."