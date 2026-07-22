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Gavi e Fabián Ruiz recebem tomates equivalentes ao peso após título mundial com a Espanha

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 12:45:00 Editado em 22.07.2026, 12:53:40
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Os jogadores Gavi e Fabián Ruiz foram homenageados nesta terça-feira, em Los Palacios y Villafranca, cidade natal dos dois, após a conquista do bicampeonato mundial pela Espanha. A cerimônia reuniu autoridades e moradores e teve como um dos momentos mais curiosos a entrega de tomates aos atletas em quantidade equivalente ao peso de cada um.

Durante o evento, os jogadores subiram em uma balança para definir o volume do presente. Gavi recebeu 68 quilos de tomates, enquanto Fabián Ruiz levou 84 do produto para casa.

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A homenagem ocorreu dois dias depois da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026. Os dois meio-campistas foram peças importantes da equipe comandada pelo técnico Luis de la Fuente durante a campanha do título.

Além da recepção, a prefeitura anunciou outras iniciativas para reconhecer os jogadores. Um monumento em homenagem aos três campeões mundiais nascidos em Los Palacios y Villafranca será instalado na Avenida Juan José Vaquero. O projeto foi apresentado aos atletas durante a cerimônia.

Os dois principais campos de futebol municipais também terão novos nomes. Um deles será batizado em homenagem a Fabián Ruiz, enquanto o outro receberá o nome de Pablo Páez Gavira, o Gavi. A decisão segue uma tradição iniciada em 2006, quando um dos complexos esportivos da cidade passou a homenagear Jesús Navas, também nascido no município e campeão mundial com a Espanha.

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