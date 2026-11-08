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Gauff e Noskova vencem na estreia do WTA Finals; Stefani joga nesta 2ª feira

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A norte-americana Coco Gauff e a tcheca Linda Noskova estrearam com vitória, neste domingo, no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Indian Wells, nos Estados Unidos.

Noskova, oitava do mundo, venceu a ucraniana Marta Kostyuk, décima do ranking, que substituiu a número 1, a cazaque Elena Rybakina, que alegou contusão para se ausentar do torneio. Noskona venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

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No outro jogo do dia, Gauff teve bastante trabalho para superar a compatriota Jessica Pegula, em três sets. As parciais foram: 6/4, 6/7 (5/7) e 6/2.

O WTA Finals continua nesta segunda-feira quando está prevista a estreia de Luisa Stefani no torneio de duplas. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira vai enfrentar a belga Elise Mertens e a chinesa Shuai Zhang.

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