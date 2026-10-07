Gauff cai em Pequim e relata desgaste após ataques racistas; Swiatek avança

A rodada desta quarta-feira do WTA 1000 de Pequim definiu um confronto entre Iga Swiatek e Elise Mertens nas quartas de final e marcou a despedida de Coco Gauff. Derrotada pela belga por 6/3 e 6/3, a americana relatou desgaste após receber ataques racistas nas redes sociais durante o torneio.

Campeã em Pequim em 2024, Gauff havia vencido os cinco encontros anteriores com Mertens. Desta vez, acumulou 34 erros não forçados e encontrou dificuldades para sustentar seu jogo.

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Após a partida, a americana reconheceu que não atuou bem e avaliou o impacto dos últimos dias. "Tem sido desgastante, não vou mentir", afirmou.

Os insultos sucederam a vitória sobre a chinesa Sun Xinran, de 16 anos, na segunda-feira. Durante o primeiro set, Gauff interrompeu um ponto ao reclamar de luzes que piscavam em um painel publicitário.

Após revisão por vídeo, a arbitragem determinou a repetição da disputa. A americana venceu o ponto e, posteriormente, fechou a partida por 7/5 e 6/1.

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Na terça-feira, Gauff denunciou as mensagens racistas e afirmou que discordâncias sobre o episódio não justificavam os ataques. Ela também contou que conversou com Sun depois do jogo e pediu desculpas pela situação. A WTA condenou o racismo e informou que sua equipe monitora as mensagens para denunciá-las às plataformas.

Swiatek impõe seu jogo e chega às quartas

Antes da eliminação de Gauff, Swiatek garantiu sua classificação ao derrotar a americana Iva Jovic por 6/1 e 6/3. A polonesa abriu 5 a 0 no primeiro set e manteve o controle até fechar a parcial.

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No segundo, Jovic reagiu, recuperou uma quebra de serviço e chegou a liderar por 3 a 2. Swiatek, porém, venceu os quatro games seguintes para encerrar o confronto.

O resultado coloca a seis vezes campeã de Grand Slam em sua 31ª participação nas quartas de final de um WTA 1000. Ela também alcança 148 vitórias em chaves principais de torneios dessa categoria, igualando a marca de Serena Williams.