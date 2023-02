Gauff bate Madison Keys e enfrenta Iga Swiatek na semifinal do Torneio de Dubai

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A americana Coco Gauff, 18 anos, derrotou a compatriota Madison Keys nesta quinta-feira por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, em 1h21 de jogo, e garantiu presença nas semifinais do Torneio de Dubai. A boa fase já rende uma marca importante para a atleta. Ela se tornou a primeira tenista desde 2009 a chegar em duas semifinais do WTA 1000 na carreira com menos de 19 anos.

continua após publicidade .

Nesta sexta, Gauff reencontra sua rival Iga Swiatek na luta por uma vaga na decisão do torneio. A polonesa não precisou entrar em quadra e se classificou diante da tcheca Karolina Pliskova por W.O.

O confronto é mais um desafio para a americana no duelo particular com a número um do mundo. Em cinco duelos, a jovem tenista jamais conseguiu superar Iga Swiatek. Coco sequer venceu um set contra a sua rival desta sexta.

continua após publicidade .

Swiatek vive um momento especial na carreira. Depois de vencer o Torneio de Doha na semana passada com apenas cinco games perdidos em três jogos válidos, ela estreou em Dubai com duas vitórias arrebatadoras.

Barbora Krejcikova também se garantiu na semifinal ao derrotar Aryna Sabalenka, de Belarus, por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 7/6 (7 a 2) e 6/1 de virada. A checa vai enfrentar a americana Jessica Pegula, que não precisou entrar em quadra e derrotou Karolina Muchova por W.O..