Gasly vai para a Alpine, e AlphaTauri anuncia De Vries para 2023 na Fórmula 1

Marcos Antomil (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Fórmula 1 começou o segundo dia de atividades no Grande Prêmio do Japão com uma importante notícia que pode provocar nova dança das cadeiras na temporada 2023. Pierre Gasly anunciou que deixará a AlphaTauri e será piloto da Alpine no próximo ano. Logo após o anúncio, escuderia satélite da Red Bull confirmou que o substituto de Gasly será o holandês Nyck de Vries.

continua após publicidade .

Rumores já davam conta do interesse na mudança desde a saída de Fernando Alonso da Alpine para a Aston Martin. Com a contratação, a Alpine montará uma escuderia completamente francesa. Além da origem da equipe, seus dois pilotos, Pierre Gasly e Esteban Ocon, também são franceses.

Gasly, de 26 anos, não contava com prestígio de Helmut Marko, consultor da Red Bull e principal voz na definição de pilotos na escuderia austríaca. O francês teve sua chance na equipe principal em 2018 e 2019, temporada em que decepcionou e foi rebaixado para a Toro Rosso, atual AlphaTauri.

continua após publicidade .

Pierre Gasly sabia que não havia expectativa de voltar à Red Bull e, por isso, deu prosseguimento às negociações para a saída amistosa da única equipe pela qual pilotou na Fórmula 1. Agora, terá a oportunidade de frequentar um ambiente mais favorável para seu desenvolvimento.

DE VRIES NA ALPHATAURI

O holandês Nyck de Vries, de 27 anos, é mais um exemplo de piloto que sempre orbitou o circo da Fórmula 1. Em 2019, foi campeão da Fórmula 2, mas não conseguiu garantir uma vaga na categoria principal e buscou espaço na Fórmula E. Com os carros elétricos teve sucesso e foi campeão na temporada 2020/2021.

continua após publicidade .

Após terminar na modesta nona colocação na atual temporada da Fórmula E, voltou seus olhares para a Fórmula 1. O holandês sempre esteve vinculado à Mercedes. Após participar de algumas atividades com os alemãs e a Aston Martin, foi escolhido pela Williams para substituir Alex Albon, que sofreu com um apendicite, no Grande Prêmio da Itália, em Monza. Na ocasião, De Vries obteve a satisfatória nona colocação.

VAGAS DISPONÍVEIS

Com a definição da dupla de pilotos da Alpine e da AlphaTauri para a temporada 2023, restam apenas dois cockpits vagos na Fórmula 1. Na Williams, falta definir quem será o companheiro do tailandês Alexander Albon. Já na norte-americana Haas, o único confirmado é o experiente Kevin Magnussen, da Dinamarca. A escuderia não parece estar aberta a novatos, mas conta com o brasileiro Pietro Fittipaldi como piloto reserva.