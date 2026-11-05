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LESÃO

Garro sofre lesão ligamentar no joelho e vira desfalque no Corinthians

Meia argentino sentiu o problema no primeiro tempo contra o São Paulo e já está sob cuidados do departamento médico, sem prazo divulgado para retorno

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Garro sofre lesão ligamentar no joelho e vira desfalque no Corinthians
Autor A contusão aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo do clássico contra o São Paulo - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O meia Rodrigo Garro sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e virou preocupação para o Corinthians na reta final da temporada. O diagnóstico foi confirmado pelo clube nesta quinta-feira (5), após o jogador passar por exames de ressonância magnética que constataram a lesão provocada por um trauma seguido de entorse. O camisa 8 já iniciou o tratamento sob orientação do departamento médico alvinegro, mas a diretoria e a comissão técnica não estipularam um prazo oficial para seu retorno aos gramados.

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A contusão aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo do clássico contra o São Paulo, disputado na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino sentiu fortes dores no local, pediu substituição imediatamente e precisou deixar o gramado amparado pelo médico João Marcelo e pelo preparador físico Reverson Pimentel. Visivelmente abalado e chorando, o atleta seguiu diretamente para os vestiários com uma proteção de gelo na perna direita, dando lugar a Vitinho dois minutos depois.

Até o momento em que precisou sair, Garro vinha sendo o principal articulador corintiano no confronto, centralizando a criação das jogadas de ataque e assustando a meta adversária com um chute perigoso de média distância. A partida terminou empatada sem gols, resultado que manteve a equipe em alerta na tabela. A ausência do meia representa um golpe considerável no planejamento tático para as rodadas decisivas do torneio nacional, e a evolução clínica do jogador será monitorada dia a dia pelos profissionais do clube.

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