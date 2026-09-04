Garoto hostilizado por pedir camisa de Neymar visita CT do Corinthians e conhece jogadores

O treino do Corinthians na manhã desta sexta-feira, 4, teve a presença de Pedro, o garoto que sofreu ofensas após receber uma camisa de Neymar durante o clássico contra o Santos pelo Brasileirão. A confusão gerada pela hostilização do menino acarretou uma punição ao clube, que terá de pagar R$ 10 mil pela desordem causada ao final da partida.

Com a situação, o clube alvinegro decidiu convidar o torcedor para conhecer os jogadores da equipe no CT Joaquim Grava. Nas imagens divulgadas pelo Corinthians, Pedro aparece ao lado de alguns dos principais nomes do elenco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Junto aos familiares, o garoto aproveitou o momento e até interagiu com Memphis Depay, imitando a característica comemoração do atacante.

TORCEDOR FOI HOSTILIZADO APÓS RECEBER CAMISA DE NEYMAR

O episódio com o garoto aconteceu após o clássico entre Corinthians e Santos, quando Neymar entregou sua camisa ao garoto, que havia afirmado ser fã do atacante. A atitude não foi bem recebida por parte da torcida corintiana, que passou a hostilizar Pedro e seus familiares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a confusão, a família precisou deixar a Neo Química Arena acompanhada por policiais militares e seguranças. O caso foi registrado na súmula da partida e levado à Procuradoria de Justiça Desportiva, que denunciou o Corinthians pela desordem.

O clube foi punido pelo STJD em R$ 20,5 mil pelas três infrações cometidas na partida. Além da desordem causada pela hostilização ao garoto, o Corinthians recebeu multas pelo atraso de três minutos no retorno do intervalo e pelo excesso de 67 crianças em relação ao limite permitido no protocolo de início do jogo.