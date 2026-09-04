Garoto hostilizado por pedir camisa de Neymar visita CT do Corinthians e conhece jogadores
O treino do Corinthians na manhã desta sexta-feira, 4, teve a presença de Pedro, o garoto que sofreu ofensas após receber uma camisa de Neymar durante o clássico contra o Santos pelo Brasileirão. A confusão gerada pela hostilização do menino acarretou uma punição ao clube, que terá de pagar R$ 10 mil pela desordem causada ao final da partida.
Com a situação, o clube alvinegro decidiu convidar o torcedor para conhecer os jogadores da equipe no CT Joaquim Grava. Nas imagens divulgadas pelo Corinthians, Pedro aparece ao lado de alguns dos principais nomes do elenco.
Junto aos familiares, o garoto aproveitou o momento e até interagiu com Memphis Depay, imitando a característica comemoração do atacante.
TORCEDOR FOI HOSTILIZADO APÓS RECEBER CAMISA DE NEYMAR
O episódio com o garoto aconteceu após o clássico entre Corinthians e Santos, quando Neymar entregou sua camisa ao garoto, que havia afirmado ser fã do atacante. A atitude não foi bem recebida por parte da torcida corintiana, que passou a hostilizar Pedro e seus familiares.
Com a confusão, a família precisou deixar a Neo Química Arena acompanhada por policiais militares e seguranças. O caso foi registrado na súmula da partida e levado à Procuradoria de Justiça Desportiva, que denunciou o Corinthians pela desordem.
O clube foi punido pelo STJD em R$ 20,5 mil pelas três infrações cometidas na partida. Além da desordem causada pela hostilização ao garoto, o Corinthians recebeu multas pelo atraso de três minutos no retorno do intervalo e pelo excesso de 67 crianças em relação ao limite permitido no protocolo de início do jogo.