'Garçom', lateral Jamerson desfalca Guarani contra o Cruzeiro na Série B

(via Agência Estado)

Livre do risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro com a vitória sobre CRB, por 1 a 0, o Guarani iniciou a preparação para o jogo da próxima terça-feira, contra o campeão Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte pela 36ª e antepenúltima rodada da competição.

O técnico Mozart não vai poder contar com um dos seus destaques. Maior "garçom" do Guarani na Série B, com sete assistências, o lateral-esquerdo Jamerson recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão na rodada. Mayk é o substituto imediato.

O Guarani ainda corre o risco de perder dois titulares por problemas físicos. O meia Giovanni Augusto sentiu dores no joelho contra o CRB, enquanto o atacante Bruno José vem atuando há quatro rodadas por causa de uma lesão no pé.

Por outro lado, Mozart aguarda a situação de dois jogadores. O lateral-direito Diogo Mateus cumpriu suspensão, mas está em observação devido a um desconforto na coxa. Já o volante Rodrigo Andrade se recupera de uma lesão na panturrilha.

Na 12ª colocação, com 44 pontos, o Guarani teve uma recuperação incrível no segundo turno e vai apenas cumprir tabela nesta reta final de Série B.