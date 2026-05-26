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Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 18:27:00 Editado em 27.05.2026, 02:06:36
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O experiente meia Paulo Henrique Ganso não deve mais vestir a camisa do Fluminense. O jogador de 36 anos informou ao clube carioca que tem proposta de outra agremiação da Série A e foi cortado das últimas duas partidas da equipe, diante de Deportivo La Guaira, nesta quarta-feira, pela Libertadores, e domingo, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Atuando pouco sob o comando de Luis Zubeldía e sofrendo com desgaste muscular, ele gostaria de chegar "inteiro" após a Copa e teve o pedido de não atuar atendido pelo Fluminense.

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"O meia Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro", revelou o Fluminense.

Clube e jogador escondem qual será o destino do camisa 10, mas torcidas de alguns rivais ficaram empolgadas com a possibilidade de contratá-lo. Muitos fala em reeditar a dupla de sucesso com Neymar, no Santos, enquanto vascaínos e fanáticos pelo Remo pediram a chegada do jogador.

Ganso está no Fluminense desde janeiro de 2019, vindo do Sevilla, e tem enorme respeito dos torcedores por ajudar o clube nas conquistas do Carioca de 2022 e 2023 e na Libertadores de 2023, diante do Boca Juniors. São 314 jogos, 30 gols e muitas assistências ou participações diretas em bolas nas redes adversárias.

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Copa Libertadores fluminense Futebol Paulo Henrique Ganso
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