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Gana cede empate no fim e fica no 1 a 1 com País de Gales em amistoso

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 17:53:00 Editado em 02.06.2026, 18:01:05
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No último teste antes da Copa do Mundo, Gana ficou no empate em 1 a 1 com o País de Gales, nesta terça-feira, no Cardiff City Stadium. A seleção africana chegou a abrir o placar no segundo tempo, mas acabou sofrendo o gol de empate já nos acréscimos.

O duelo serviu como preparação para o Mundial, onde Gana está no Grupo L, ao lado de Croácia, Inglaterra e Panamá, adversário da estreia, no dia 17. Já o País de Gales, fora da Copa após a eliminação nas Eliminatórias europeias, usou o amistoso para ajustes na equipe.

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A primeira etapa teve domínio territorial dos galeses. A equipe mandante levou perigo principalmente com Daniel James, que acertou a trave em duas finalizações e manteve a defesa de Gana sob pressão.

O time africano demorou a se encontrar em campo e só conseguiu responder após erro na saída de Darlow, quando Ayew finalizou em cima do goleiro. Na reta final do primeiro tempo, Gana cresceu, passou a controlar mais a posse e tentou explorar chutes de média distância, sem efetividade.

No segundo tempo, Gana voltou mais organizado e passou a ocupar melhor o campo ofensivo, criando as principais chances da partida. O goleiro Darlow foi um dos destaques ao evitar o gol em mais de uma oportunidade, enquanto o duelo ganhou em intensidade com as substituições.

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O gol de Gana saiu aos 20 minutos. Senaya puxou contra-ataque em velocidade pela direita, invadiu a área e finalizou. Darlow fez a defesa parcial, a bola ainda tocou na trave após desvio de Lawlor, e Yirenkyi apareceu no rebote para empurrar para as redes.

Quando parecia que a vitória ficaria com os africanos, o País de Gales buscou o empate no último lance da partida. Aos 48, Neco Williams fez boa jogada pela direita e cruzou na área. Koumas, livre, cabeceou no canto e decretou o 1 a 1 em Cardiff.

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