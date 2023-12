Galoppo fala em grande 2024 no São Paulo e quer retribuir carinho da torcida com gols e títulos

Galoppo começou 2023 com tudo. Era o artilheiro do São Paulo com oito gols quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Após cirurgia, voltou aos treinos em dezembro e revelou, nesta quarta-feira, que pretende retribuir todo o carinho e apoio dos são-paulinos com um grande 2024, repleto de gols, vitórias e títulos.

O meia-atacante argentino rompeu os ligamentos do joelho em partida diante do Água Santa, pelo Campeonato Paulista, ainda em março. Passou por cirurgia mas, em maio, teve de ser submetido a nova cirurgia no local para a retirada de fibrose, perdendo toda a temporada.

"Realmente foi difícil porque estava entusiasmado com o início do ano, achava que seria um ano incrível para nós, como foi, mas eu pessoalmente estava contente e confiante e veio esse momento", lamentou. "Graças a Deus pude superar e já está acabando essa espera para jogar. Ano que vem será só lembrança do que passou", disse.

Confiante em seguir dando alegrias à torcida como fazia no início de 2023, Galoppo revelou os planos para a próxima temporada. "A expectativa é a de fazer boa pré-temporada e encarar a Supercopa (decide com o Palmeiras, dia 3 de fevereiro) como a coisa mais importante, pois começar com título dará muito mais força e confiança para o ano, para a Libertadores, e vamos trabalhar para isso", enfatizou, entusiasmado.

"Quero desfrutar a Libertadores com responsabilidade, ciente que estarei vestindo uma camisa pesada e sabendo que as competições que jogamos têm de ser disputadas para ganhar. Tomara que ano que vem seja outro Brasileiro (Copa do Brasil), Libertadores... Quero retribuir todo o carinho do torcedor no campo, fazendo gols, dando assistências e fazendo o time ganhar."

A ajuda de amigos, do clube e o apoio dos torcedores foram vitais para a reabilitação de Galoppo, que voltou aos treinos no dia 6 de dezembro, ainda de maneira leve. "Sensção muito feliz porque fazia tempo que não trabalhava com os companheiros. Já estou bem, me sentindo firme, normal e agora só descansar, treinar bem nas férias, fazer pré-temporada forte para começar bem o ano", disse, agradecendo o apoio na recuperação.

"Me apoiei em meus amigos, em minha família, no clube. Sou totalmente agradecido pelo São Paulo por estar aqui, fazendo a reabilitação e recebendo essa demonstração que realmente me querem. Foi importante para superar isso", falou. "Fui mais um torcedor, e a torcida me deu muito apoio nas redes sociais, shoppings, restaurantes, sempre me dando carinho. Vou estar agradecido sempre."