Galoppo agrada improvisado, mas Rogério Ceni ainda quer reserva para Calleri

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O argentino Giuliano Galoppo agradou ao chefe e à torcida com seus dois gols na goleada por 4 a 1 do São Paulo sobre a Portuguesa, na noite desta quinta-feira. O meio-campista foi adiantado para jogar como um falso 9 e correspondeu. No entanto, ele não será efetivado na função e Rogério Ceni ainda quer um reserva para Calleri.

continua após publicidade .

Ceni improvisou Galoppo no comando de ataque porque Calleri sentiu dores e não pôde jogar, segundo contou o próprio treinador. A improvisação deu resultado, uma vez que o argentino fez dois gols de centroavante, um concluindo jogada de David e outro em cobrança de pênalti.

No entanto, se um novo camisa 9 chegar, Galoppo voltará à sua posição de origem, onde joga com mais conforto. "Galoppo não é um 9, e o primeiro tempo não foi um grande primeiro tempo. Fez os gols, foi importante, mas claramente rende mais fora da área, tenho consciência", reconheceu Ceni em entrevista depois da goleada no Morumbi.

continua após publicidade .

"Mas é um jogador de bom cabeceio, boa finalização. Ele estando próximo do gol tem a chance de marcar. Ele foi contratado, não sei valores, e estamos tentando sempre dar minutos para ele", completou o treinador.

O próprio Galoppo avisou que atuar no comando do ataque não é onde se sente mais à vontade. "Posso jogar de centroavante, mas não faço o jogo do Calleri. Busco mais o jogo, sou meia", reforçou o jogador de 23 anos, contratado ano passado junto ao Banfield.

"Não é a posição de origem, ele nem gosta tanto. Pode render mais em outras funções do que essa, mas em outras funções eu também tenho jogadores que rendem mais", explicou Ceni.