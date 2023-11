Gallardo aceita oferta para treinar o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, até 2025

O técnico argentino Marcelo Gallardo está a caminho da Arábia Saudita para se apresentar ao Al-Ittihad, possível adversário do Fluminense no Mundial de clubes no final do ano. Apesar do interesse de equipes brasileiras, o treinador aceitou a oferta da time saudita, que conta com estrelas como Benzema, Kanté e Fabinho.

continua após publicidade

O vínculo do treinador será válido até junho de 2025, com opção de prorrogação por mais dois anos. Ele estava livre no mercado desde sua saída do River Plate, no fim de 2022.

Reconhecido por seus oito anos à frente do River Plate, onde conquistou duas Copas Libertadores, Gallardo assumirá o lugar de Nuno Espírito Santo, recentemente demitido após uma briga com o atacante francês Karim Benzema.

continua após publicidade

De acordo com a imprensa argentina nos últimos dias, Gallardo receberá cerca de 18 milhões de euros anuais (R$ 95 milhões) no clube saudita, tornando-se o terceiro técnico mais bem pago do planeta, atrás apenas de Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e Pep Guardiola, do Manchester City.

"É uma decisão pessoal. Há muito a desenvolver, me incentivaram também com um grande projeto de desenvolvimento em um lugar que, no entanto, ainda está com uma certa virgindade", declarou Gallardo antes do embarque.

O Al-Ittihad é o atual campeão saudita, mas aparece apenas na quinta posição na atual edição do campeonato nacional, com 24 pontos - nove a menos que o líder Al-Hilal. Além disso, vale lembrar que o clube é um possível adversário do Fluminense no Mundial de clubes, caso vença o Al-Ahly, do Egito, na semifinal.

Antes disso, terá que encarar o Auckland City, da Nova Zelândia, na partida de abertura do torneio, marcada para o dia 12 de dezembro. O vencedor do confronto enfrentará na semifinal o tricolor carioca, que se classificou para a competição após vencer a final da Libertadores sobre o Boca Juniors.