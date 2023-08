Gabriel Silva sente falta de ritmo e será poupado pela Ponte Preta contra o Ceará

Sem atuar desde novembro, quando deixou o futebol francês, o lateral-esquerdo Gabriel Silva estreou pela Ponte Preta no último sábado, no empate sem gols contra o Botafogo-SP. Ainda sem ritmo, foi substituído no intervalo com um desconforto muscular e desfalcará o time de Campinas no duelo com o Ceará, no domingo, às 18h, no Castelão, no encerramento da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por estar nove meses sem atuar, Gabriel Silva foi poupado da viagem para Fortaleza e ficará no CT do clube fazendo reforço muscular. A ideia da Ponte Preta é ir dando ritmo de jogo aos poucos ao atleta de 31 anos, até que esteja em condições de atuar os 90 minutos.

Gabriel Silva foi o último reforço anunciado pela Ponte Preta na janela de transferências do meio do ano. Na partida em Ribeirão Preto, o lateral foi substituído aos quatro minutos do segundo tempo por Mailton.

Por outro lado, o meia Elvis, poupado da partida contra o Botafogo por conta de dores no joelho, viajou com a delegação para a capital cearense e deve começar a partida como titular, assim como o lateral-esquerdo Artur, que retorna após cumprir suspensão.

Atualmente, a Ponte Preta aparece na 13ª colocação com 27 pontos. O Tombense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 20.