Gabriel Sara viaja à Inglaterra para assinar contrato com o Norwich

O meia Gabriel Sara, do São Paulo, está a caminho da Inglaterra para assinar contrato com o Norwich, clube da segunda divisão inglesa. Ele embarca na noite desta quarta-feira ao lado de seus representantes e se reunirá com a diretoria do clube britânico na quinta, mesmo dia em que passará por exames médicos. O vínculo será de cinco anos.

O jogador de 23 anos foi vendido pelo São Paulo por 9 milhões de libras (R$ 60 milhões) e não teve a oportunidade de fazer uma despedida pois está sem jogar há cerca de três meses. Isso porque passou por uma cirurgia no tornozelo direito, da qual ainda se recupera. O tratamento terá continuidade na Inglaterra antes que ele fique disponível para jogar.

Sara está sem jogar desde a vitória por 3 a 1 sobre o Jorge Wilstermann, na fase de grupos da Copa Sul-Americana, quando sofreu a lesão. Antes disso, vinha sendo aproveitado com frequência pelo técnico Rogério Ceni. Fez 15 jogos até se machucar, 12 deles como titular.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o meia foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019, ano em que foi promovido ao profissional, mas só fez seis partidas. A partir de 2020, passou a ser mais utilizado. No total, fez 112 partidas e marcou 17 gols.

Sem Gabriel Sara, o São Paulo decide, a partir das 20 horas desta quinta-feira, as oitavas de final da Copa do Brasil, em clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque. Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o time são-paulino avança mesmo se a partida decisiva terminar empatada. Uma vitória por um gol de diferença para os palmeirenses leva a decisão aos pênaltis.