Gabriel Santiago comemora acerto com a Ponte Preta: 'Passo gigante na minha carreira'

O meia Gabriel Santiago já falou como novo reforço da Ponte Preta para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Emprestado pelo Vitória até o fim da temporada, o jogador de 23 anos ainda aguarda a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Pintado.

Gabriel Santiago atuou emprestado pelo Náutico nesta temporada e vê sua transferência para a Ponte Preta como 'um grande passo' na sua carreira. "Fui bem nesta temporada, a melhor que fiz na minha carreira e agora venho para a Ponte Preta para somar. Todo jogador sonha em atuar em um clube grande como a Ponte Preta, é um passo gigantesco na minha carreira e estou honrado com a oportunidade", explicou.

O atleta é considerado uma das grandes revelações do Vitória nos últimos anos, mas sofreu com grave lesão no joelho em 2021, precisando passar por cirurgia. Foi emprestado no início do ano para o Náutico, onde voltou a ter uma boa sequência, com 26 jogos e cinco gols.

"É um orgulho muito grande. Minha família está feliz e eu também estou. É uma oportunidade maravilhosa e vou abraçar da melhor forma possível. Tive uma lesão séria no joelho quando estava no Vitória, mas fui bem no Náutico e espero encerrar a temporada com chave de ouro na Ponte Preta", projetou.

Após a derrota por 1 a 0 no dérbi com o Guarani, a Ponte Preta permaneceu com 31 pontos, em 14º lugar. O time volta a campo no sábado, às 17h, quando enfrenta o Sampaio Corrêa no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 27ª rodada. Trata-se de um confronto direto contra o rebaixamento, uma vez que o adversário abre o Z-4, em 17º, com 27 pontos.