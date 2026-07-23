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ESPORTES

Gabriel Pec sofre fratura na perna logo na estreia oficial pelo Cruzeiro

Escrito por Felipe Alencar (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 11:43:00 Editado em 23.07.2026, 11:54:49
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O atacante Gabriel Pec sofreu uma séria lesão logo na estreia oficial com a camisa do Cruzeiro. Na última quarta-feira, 22, o time mineiro bateu o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Gabriel Pec sofreu uma entrada muito dura de Victor Gabriel, do Internacional, que acabou sendo expulso no lance. O episódio que determinou a exclusão do jogador da equipe gaúcha ocorreu aos 13 minutos do segundo tempo, quando o Cruzeiro vencia por 1 a 0.

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Após ser atingido, o atleta cruzeirense ficou caído no gramado, com um sangramento na perna esquerda. Gabriel Pec foi retirado para o vestiário para ser atendido. Logo em seguida, ele levou pontos no local da lesão.

Após ser examinado, o jogador foi diagnosticado com uma fratura. O Cruzeiro ainda deve divulgar os detalhes do quadro clínico do atleta. Segundo a Rádio Itatiaia, Gabriel Pec deve ficar afastado dos gramados por pelo menos dois meses.

O atleta estava no LA Galaxy, dos Estados Unidos, e foi contratado nesta janela de transferências por 12 milhões de dólares, cerca de R$ 60 milhões pelo clube mineiro. O vínculo assinado com o Cruzeiro foi de cinco anos.

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cruzeiro ESTREIA FRATURA Futebol Gabriel Pec
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