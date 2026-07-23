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Gabriel Pec se pronuncia após grave lesão na estreia pelo Cruzeiro: 'Já já estarei de volta'

Escrito por Camargo (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 17:55:00 Editado em 23.07.2026, 18:08:29
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Após sofrer uma grave lesão na estreia oficial pelo Cruzeiro, Gabriel Pec se manifestou pela primeira vez nas redes sociais. O atacante publicou uma mensagem nesta quinta-feira (23), um dia depois da vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, e demonstrou confiança na recuperação.

Em publicação no Instagram, o camisa do Cruzeiro celebrou o resultado conquistado pela equipe em seu primeiro jogo oficial pelo clube, agradeceu pelas mensagens de apoio e afirmou que já está focado no processo de reabilitação.

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"Glória a Deus por tudo! Muito feliz de estrear com vitória por esse clube gigantesco. Agora é focar na recuperação e já já estarei de volta. Obrigado por todas as mensagens de carinho, me sinto muito feliz e amado por todos. #Seguimos", escreveu o atacante.

A postagem recebeu mensagens de incentivo de companheiros de elenco. Kaio Jorge comentou: "Já já tá de volta, irmão!". Kauã Moraes escreveu: "Deus é contigo, irmão, sou fã". João Marcelo publicou: "Pra cima, menor", enquanto Gustavinho desejou: "Boa recuperação, Deus te abençoe".

Gabriel Pec sofreu uma fratura na perna esquerda após uma forte entrada do zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, aos 13 minutos do segundo tempo da partida disputada no Beira-Rio. O defensor colorado foi expulso diretamente após o lance.

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O atacante deixou o gramado de maca e, posteriormente, foi encaminhado para atendimento médico. O Cruzeiro, posteriormente, confirmou a lesão.

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