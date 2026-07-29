Gabriel Pec para Victor Gabriel: 'Já deu tudo certo, cabeça boa'; veja troca de mensagens

Victor Gabriel foi suspenso pelo STJD até que Gabriel Pec recupere-se da lesão causada por uma entrada forte do zagueiro no jogo entre Internacional e Cruzeiro pelo Brasileirão, mas o clima entre os dois é de paz. No julgamento que definiu a punição ao jogador colorado, a defesa apresentou uma conversa entre os dois no Instagram, em que o zagueiro se desculpa e é perdoado pelo atacante.

A penalidade foi baseada no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta e prevê um gancho de uma a seis partidas. O tribunal, no entanto, reiterou o agravante previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo. Nesse caso, se o prejudicado permanecer impossibilitado de praticar a modalidade por causa da jogada, o infrator fica suspenso até que o atingido possa voltar a treinar dentro do prazo de 180 dias.

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A primeira mensagem de Victor Gabriel a Gabriel Pec foi enviada na última quinta-feira, 23, um dia após o jogo, em que ele pede perdão pelo carrinho que resultou na fratura da tíbia da perna esquerda e afirma que não é o tipo de pessoa que faz isso propositalmente. "Eu jamais faria isso com um companheiro de profissão por maldade", disse o zagueiro.

A reação imediata do atacante é de acalmar o companheiro de trabalho e projetar um rápido retorno aos gramados. "Tô melhor agora!!! Deus é bom!!! Fica em paz irmão! Já já tô de voltaaaa (sic). Fica com Deus, irmão", respondeu.

Eles seguem a conversa na torcida para que a lesão "não fosse nada". Quando saem as atualizações sobre a gravidade, porém, Victor Gabriel volta a demonstrar preocupação e faz novo pedido de desculpas. "Vi a notícia da sua lesão. Fiquei muito triste. Vai precisar passar por cirurgia? Sei que meu pedido de desculpas nesse momento não vai mudar muita coisa, mas quero novamente te pedir desculpas", disse.

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O jogador do Internacional afirma que vai colocar Gabriel Pec em suas orações, enquanto o atacante responde que precisaria da cirurgia, mas que voltaria em quatro meses, e reforça que o perdoa. "Sei que não foi de maldade, mas fica em paz. Se precisar de mim, qualquer coisa, pode falar comigo".

A conversa segue com o clima amigável e a mensagem final mostrada pela defesa é de Victor Gabriel desejando uma "excelente e abençoada recuperação". O prazo estimado para que o atleta do Cruzeiro volte aos gramados é de três a quatro meses, ou seja, entre o final de outubro e novembro, na reta final da temporada.

Confira a conversa completa entre Victor Gabriel e Gabriel Pec

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Victor Gabriel: "Boa noite, mano! Como você está? Mano, só queria te pedir desculpas pelo acontecido no jogo, não foi com nenhuma intenção de machucar você, eu jamais faria isso com um companheiro de profissão por maldade. Eu não sou esse tipo de pessoa, foi um lance infeliz. Espero que você se recupere o mais rápido possível e volte logo a jogar. Desculpa, mano! De coração mesmo. Estou aqui para que sua recuperação seja o mais rápido possível".

Gabriel Pec: "Fala manooo. Tô melhor agora!!! Deus é bom!!! Fica em paz irmão!!! Já já tô de voltaaaa. Fica com Deus irmão".

Victor Gabriel: "Fiquei preocupado mano, vi o lance depois e foi uma entrada muito forte e eu não consegui recolher a perna. Mas fiquei orando para que não fosse nada grave e espero que não seja irmão. Deus te abençoe irmão. Abraço".

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Gabriel Pec: "Amém! Se Deus quiser não vai ser nada".

Victor Gabriel: "Bom dia, mano! Vi aqui a notícia da sua lesão. Fiquei muito triste. Vai precisar passar por cirurgia? Sei que é um momento difícil pra você e pra sua família. Sei que meu pedido de desculpas nesse momento não vai mudar muita coisa, mas quero novamente te pedir desculpas. Neste momento eu acredito que a minha melhor ajuda pra você será a minha sincera oração, e estou aqui orando muito pra que Deus abençoe a sua recuperação. Fica bem mano".

Gabriel Pec (por áudio): "Fala, meu parceiro. Hoje de manhã eu recebi ali as imagens. Ainda tá vendo, talvez eu vá ter que passar por cirurgia sim, mas quatro meses eu tô de volta. Obrigado aí pela mensagem, pelo pedido de desculpas. Pode ficar em paz, mano, eu te desculpo, te perdoo. Eu sei que é difícil para tu, também, nem imagino o que tu deve estar passando aí. Sei que não foi de maldade, mas fica em paz mano. Se precisar de mim, qualquer coisa, pode falar comigo. Fica tranquilo mano, cabeça boa, isso acontece. Já já a gente tá de volta aí. Tamo junto, 'mulekin'".

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Victor Gabriel (por áudio): "Pô mano, brigadão, de coração, brigadão mesmo. Se eu puder te ajudar com algo, me coloco à disposição totalmente, mas sabe que eu vou estar orando por você, todos os dias, em todas as minhas orações. Vou colocar você para que Deus abençoe sua recuperação e você volte a jogar o mais rápido possível. Peço desculpas mais uma vez, à sua família, sei que você acabou de chegar e foi uma lesão grave. E você pode ficar fora por um pouco mais de tempo. Muito mal mano, me sentindo muito mal, jamais foi com intenção alguma de te machucar. Fiquei muito mal, muito ataque assim, mano, comigo, minha família, uma loucura. Eu tô orando por você sempre e sua família. E brigadão mano, por aceitar as desculpas. Que Deus te abençoe na recuperação, um abraço".

Gabriel Pec (por áudio): "Fala meu irmão, fica tranquilo. Brigado pela mensagem de novo. Pode ficar em paz. Já tô melhor aqui já, tô sendo medicado aqui no hospital. Ainda não sei se vou ter que fazer cirurgia ou não, mas Deus tá no controle de tudo e jajá eu vou estar de volta aí aos gramados, valeu? Fica bem, mano. Que Deus te abençoe. Brigado aí pelas orações também, pelas mensagens, tá bom? Já deu tudo certo. Tamo junto".

Victor Gabriel: "Espero que não precise de cirurgia irmão, estou orando muito por isso. Que bom que você tá melhor. Deus te abençoe e que você tenha uma excelente e abençoada recuperação irmão. Um grande abraço. Continuo daqui orando pela sua vida e pela sua recuperação".