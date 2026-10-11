Gabriel Paulista chora, desabafa e critica diretoria do Corinthians: 'Vivendo um pesadelo'

Gabriel Paulista não poupou palavras após a derrota para o Palmeiras por 4 a 1 no Campeonato Brasileiro. Na zona mista, o zagueiro desabafou sobre a situação do Corinthians, criticou a diretoria do clube e chegou a chorar ao falar sobre o momento vivido pelo time. Foi a oitava derrota seguida da equipe na competição.

O atleta lembrou da situação econômica enfrentada pelos jogadores do Corinthians. Segundo ele, os atrasos nos salários têm afetado o clima do grupo e muitos integrantes mais jovens do elenco precisam do dinheiro.

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"Eu consigo me manter durante um tempo, mas tem jogador que não consegue. Eu ganhava pouco no meu início. Se eu passasse por uma situação como essa, minha família talvez passasse fome. Ontem falei com alguns (jogadores), disse que, se eles estiverem precisando de alguma ajuda, eu estaria à disposição", afirmou.

Um dos nomes mais experientes do time, Gabriel Paulista também criticou a postura da diretoria do Corinthians. De acordo com o zagueiro, nos mais diversos clubes pelos quais passou, mesmo em fases difíceis, os dirigentes protegiam os atletas, algo que ele afirmou não acontecer na equipe alvinegra.

"A gente cansa de chegar aqui e proteger o clube. O Corinthians a gente vai proteger sempre, mas alguns profissionais estamos cansados de proteger. Eu abri mão de muitas coisas para viver um sonho e agora estou vivendo um pesadelo. Se alguém da diretoria quiser falar comigo e falar que disse besteira, eu volto e falo de novo", comentou.

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O atleta ainda cobrou proteção aos jogadores e afirmou ser uma vergonha que atletas e funcionários estejam com os salários atrasados.

"A gente precisa de proteção. Precisa que pague o salário, que deixe funcionário com salário pago. Chegar aqui e falar que um atleta tem que ajudar o outro. Isso é uma vergonha para o clube que é o Corinthians", disse.

Ao final, Gabriel Paulista se emocionou ao falar sobre a situação do clube. O atleta, que se diz corintiano, lamentou a fase da equipe, que ocupa a 16ª posição na tabela da Série A.

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"Sofro muito, de verdade. Não é dinheiro, cara, é amor pelo Corinthians. Muitas vezes eu tento dar meu melhor em campo e, às vezes, não sai. As coisas de fora estão afetando demais. Da diretoria, da presidência, está afetando muito os jogadores", finalizou.

Corinthians tem novo técnico para reta final de campeonato

Neste domingo, o Corinthians anunciou Clarence Seedorf como novo treinador da equipe. O neerlandês assume o lugar de Fernando Diniz, demitido após a derrota por 2 a 1 para o Internacional na rodada anterior. Com contrato até o fim de 2027, o técnico volta a comandar uma equipe após sete anos sem treinar nenhuma equipe.

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O Corinthians volta a campo na próxima segunda-feira, 19, às 20h, quando recebe o Vitória na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão. A equipe soma 32 pontos e tem oito partidas restantes até o fim do campeonato.