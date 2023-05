Gabriel Menino vai fazer queixa-crime por insinuações de participação em esquema de apostas

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O volante Gabriel Menino, do Palmeiras, afirmou que vai apresentar uma queixa-crime contra o responsável por disseminar a informação nas redes sociais de que o jogador estaria envolvido em um esquema de apostas esportivas. O atleta divulgou uma nota oficial repudiando o rumor.

continua após publicidade .

"Jamais tive envolvimento com episódios de apostas esportivas. Na minha vida pessoal e profissional, zelo pela ética, lealdade e pelos princípios da legalidade. Sou funcionário de uma grande instituição, com milhões de torcedores, e respeito muito essa relação. Sei dos meus deveres e o que represento para todas essas pessoas", escreveu.

"Comunico que meu staff jurídico apresentará, o mais breve possível, uma queixa-crime contra o responsável por insinuar minha participação em esquema de apostas esportivas, tema divulgado amplamente pela mídia nos últimos dias, em um lance no início do segundo tempo da partida contra o Vasco da Gama", completou.

continua após publicidade .

No lance em questão, o Palmeiras dá a saída de bola no meio-campo e Menino lança para ninguém na linha lateral, levantando a suspeita de ter errado deliberadamente. Porém, o volante compartilhou um vídeo da mesma jogada, contra o Água Santa, na final do Paulistão, mostrando que o lance já deu certo anteriormente.

Um dos alvos é o influenciador Raiam Santos. Ele postou em sua página no Instagram que "sobraria" para o Gabriel Menino após o caso envolvendo Eduardo Bauermann, do Santos, ganhar repercussão.

O vídeo da jogada ganhou repercussão após o avanço das investigações do Ministério Público de Goiás (MP-GO) sobre um esquema fraudulento de apostas esportivas. Os jogadores eram cooptados para receber cartões vermelhos e amarelos, ou realizar eventos na partida, como por exemplo cometer uma penalidade.