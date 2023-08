Gabriel Menino trata dores na reapresentação do Palmeiras, mas não tem lesão

Substituído no final do primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na segunda-feira, o volante Gabriel Menino continua sentindo as dores na coxa que o fizeram deixar o campo para dar lugar a Richard Ríos, mas não teve nenhuma lesão detectada pelo departamento médico do Palmeiras. Na reapresentação do elenco nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, ele iniciou um tratamento para sanar o problema.

O jovem meio-campista Luís Guilherme, de 17 anos, que também se machucou contra o Cruzeiro, é outro que teve de ser examinado. No caso dele, houve diagnóstico de um estiramento na coxa direita, o que o torna desfalque para o técnico Abel Ferreiro diante do Cuiabá, em jogo marcado para as 18h30 de sábado, na Arena Pantanal, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Outro desfalque certo para o duelo no Mato Grosso é o lateral-esquerdo Vanderlan, que vem conquistando cada vez mais espaço, mas não poderá jogar pois está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. "Estou muito feliz, mas quero continuar trabalhando para me sair cada vez melhor nos jogos. O que tenho para melhorar, estou trabalhando dentro de campo, todos os dias nos treinos. Gostei muito do jogo que eu fiz, com confiança, com mais uma vitória junto da nossa torcida. É evoluir a cada jogo, a cada treino, e buscar sempre ser melhor", disse o jovem palmeirense de 20 anos

Durante o trabalho desta quarta, os jogadores que foram titulares contra o Cruzeiro realizaram uma sessão de reabilitação na parte interna do CT. Os demais jogadores foram a campo e fizeram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas com objetivos específicos. Na parte final, a comissão de Abel Ferreira comandou uma atividade posicional para aprimorar fundamentos como lançamentos, ultrapassagens, cruzamentos e finalizações.