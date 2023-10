Gabriel Menino sofre fratura no tornozelo e não deve mais jogar pelo Palmeiras em 2023

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

O Palmeiras revelou neste sábado que o volante Gabriel Menino passou por exames, após a derrota para o Atlético-MG, por 2 a 0, na última rodada do Brasileirão, e foi constatada uma fratura no tornozelo direito. Como passará por um procedimento cirúrgico, não deve mais defender o clube nesta temporada.

Gabriel Menino se lesionou após uma dividida com o atacante Paulinho, do Atlético-MG, nos primeiros minutos da partida. O volante foi substituído na mesma hora e iniciou o tratamento no banco de reservas.

O Palmeiras não divulgou a data da cirurgia, mas deve acontecer na próxima semana, sob os olhares do Núcleo de Saúde e Performance do clube. O tempo de recuperação do volante também não foi revelado.

Na atual temporada, Gabriel Menino fez 57 jogos com a camisa alviverde, marcou oito gols e deu quatro assistência. Ele assumiu a titularidade após a saída de Danilo para o futebol inglês.

Ainda neste sábado, o Palmeiras realizou um trabalho tático posicional seguido de um exercício técnico de finalizações, visando o duelo com o Coritiba, marcado para este domingo, às 18h30, no estádio Couto Pereira, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Além do volante, o técnico Abel Ferreira não contará com o atacante Endrick, suspenso. A tendência é que Flaco López seja utilizado no setor. Luis Guilherme e Artur correm por fora.

O Palmeiras ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 44 pontos. O time de Abel Ferreira vem de quatro derrotas consecutivas na competição.