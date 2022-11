Gabriel Menino pede desculpas depois de aparecer em vídeo ofendendo Tite

(via Agência Estado)

Depois de aparecer em um vídeo ofendendo o técnico Tite, o volante Gabriel Menino, do Palmeiras, usou as redes na noite desta quinta-feira, 17, para pedir desculpas. Na última quarta, durante o casamento do colega de time Dudu, o jogador foi flagrado cantando de forma ofensiva contra o treinador da seleção brasileira: "Tite c..., Dudu é seleção."

"Queria pedir desculpas pelo vídeo que está circulando na internet no dia de hoje. Estava em um momento de lazer e confraternização com amigos, comemorando o casamento do Dudu, e acabei me excedendo na empolgação", disse o jogador.

"Desculpa principalmente ao professor Tite, que sempre me tratou com enorme respeito e me deu a oportunidade de realizar o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira", acrescentou o jogador que ainda desejou sucesso para a seleção brasileira no mundial.

Tite já convocou Gabriel Menino para jogos das eliminatórias para a Copa do Catar. O volante, chamado para a posição de lateral-direito, função que já ocupou no Palmeiras, não chegou a ser utilizado. Em uma das convocações, o atleta do Palmeiras foi testado positivo para covid-19 e não pôde ser escalado.

Esta é a segunda vez, em menos de um semana, que o treinador da seleção brasileira é criticado por um jogador por conta da convocação para a Copa. No último domingo, 13, durante as comemorações dos títulos da Libertadores e Copa do Brasil conquistados pelo Flamengo, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, disse que não precisava da seleção porque "já jogava em uma (o Flamengo)."